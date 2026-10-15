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In der vergangenen Woche gab es bereits zwei größere Ankündigungen bei GlobalFoundries. Einerseits wird man in einer Fab in Malta, im US-Bundesstaat New York, für 2 Milliarden US-Dollar ausbauen, um Silicon Interposer für TSMC zu fertigen und andererseits soll mit FDX Fusion die 7-nm-Fertigungsklasse in Angriff genommen werden.

Nun wurde verkündet, dass der Standort Malta um zwei weitere Fabs erweitert wird. Das Investitionsvolumen liegt bei 21 Milliarden US-Dollar. Das Geld kommt aus Japan, Globalfoundries baut die Fabs und Technologien. Auch der Betrieb wird von Globalfoundries übernommen.

Mit dem Bau der ersten neuen Fab soll noch in diesem Jahr begonnen werden. Ab 2029 sollen dann bis zu 900.000 Wafer vom Band rollen. Mit 10 Milliarden US-Dollar ist gut die Hälfte des Investitionsvolumens für die erste Fab angesetzt. Für die zweite Fab sind die restlichen rund 10 Milliarden US-Dollar angeplant und die Kapazitäten würden verdoppelt werden. Für wann der Bau der zweiten Fab vorgesehen ist, lässt Globalfoundries allerdings offen.

Mit jeweils 10 Milliarden US-Dollar sind für beide Module vergleichsweise geringe Kosten angesetzt. Dies verdeutlicht aber auch, dass Globalfoundries hier keine teuren EUV-Systeme zum Einsatz bringen wird. Stattdessen dürften die klassischen Bulk-Fertigungsprozesse von 12 bis 28 nm geplant sein. Die dafür vorgesehenen DUV-Systeme sind deutlich günstiger, als die teuren EUV-Lithografiesysteme.

Der Ausbau in Malta hat natürlich auch eine politische Dimension. Das U.S. Department of Commerce sieht vor, dass bereits gezahlte 955 Millionen US-Dollar aus dem CHIPS and Science Act in dieses Projekt fließen. 2024 bekam Globalfoundries 1,5 Milliarden US-Dollar zugesprochen. Zudem erhält das US-Handelsministerium 4 % Aktienanteil an Globalfoundries. Der Deal erinnert an die 10 % Aktienanteil, welche die USA an Intel halten.