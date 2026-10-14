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NVIDIA baut seine Aktivitäten im europäischen Gesundheitssektor aus und beteiligt sich nun an der französischen Ärzteplattform Doctolib. Im Rahmen einer umfangreicheren Investitionsinitiative übernimmt NVIDIA dabei einen Minderheitsanteil an dem Unternehmen, das hierzulande insbesondere für seine digitale Terminvermittlung bekannt ist. Die Beteiligung soll vorwiegend die Entwicklung eigener KI-Modelle und intelligenter Assistenzsysteme für medizinisches Personal und Patienten beschleunigen.

Die Zusammenarbeit geht dabei über eine reine Kapitalbeteiligung hinaus. Doctolib setzt bereits seit rund einem Jahr gezielt auf Technologien von NVIDIA und will künftig zusätzlich auf die Expertise des KI-Spezialisten zurückgreifen. Insbesondere beim Training eigener Sprachmodelle und beim Ausbau der erforderlichen Recheninfrastruktur verspricht sich das französische Unternehmen Vorteile. Darüber hinaus soll das zusätzliche Kapital die Rekrutierung weiterer Fachkräfte ermöglichen.

Doctolib hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend von einer Plattform zur Online-Terminbuchung zu einem umfassenderen Softwareanbieter für das Gesundheitswesen entwickelt. Neben der Vermittlung von Arztterminen stellt das Unternehmen digitale Werkzeuge für die Organisation medizinischer Einrichtungen bereit. Dazu gehören unter anderem Lösungen für die Patientenverwaltung, die Abrechnung und die Bearbeitung administrativer Aufgaben. Künstliche Intelligenz soll diese Funktionen künftig stärker miteinander verknüpfen und zusätzliche Arbeitsabläufe automatisieren.

Für NVIDIA ist die Beteiligung Teil einer breiter angelegten Investitionsstrategie in Europa. Der Konzern kündigte zeitgleich geplante Engagements bei drei weiteren französischen Technologieunternehmen an. Dazu zählen Entalpic, Genesis AI und Pigment, die KI in unterschiedlichen Anwendungsbereichen einsetzen. Nach eigenen Angaben hat NVIDIA europaweit Investitionen von nahezu zehn Milliarden US-Dollar in Technologieökosysteme zugesagt.

Laut eigenen Angaben erhält NVIDIA durch seine Beteiligung keinen Zugriff auf Gesundheitsdaten. Zudem ist für den US-Konzern weder ein Sitz im Verwaltungsrat noch ein entsprechendes Mitspracherecht bei der Unternehmensführung von Doctolib vorgesehen.