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Die Bundesregierung rückt von einer ursprünglich gemeinsam mit Frankreich angekündigten KI-Kooperation mit Mistral und SAP ab. Ein geplanter Rahmenvertrag, der den Einsatz europäischer KI-Technologie in der öffentlichen Verwaltung vorantreiben sollte, wird vorerst nicht mehr weiterverfolgt. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen soll davon allerdings unberührt bleiben.

Wie die Welt berichtet, bestätigte das Bundesdigitalministerium gegenüber Politico, dass derzeit keine entsprechenden Beschaffungsvorhaben des Bundes bei Mistral mehr bestehen. Die weitere Entwicklung der Kooperation liege künftig in der Verantwortung der beteiligten Unternehmen. Damit entfällt die ursprünglich vorgesehene vertragliche Beteiligung der Bundesregierung. Ob das Vorhaben zu einem späteren Zeitpunkt in veränderter Form wieder aufgenommen werden könnte, ist derzeit offen.

Dabei war die Zusammenarbeit erst im November 2025 von Deutschland und Frankreich als strategische öffentlich-private Partnerschaft vorgestellt worden. Gemeinsam mit Mistral und SAP sollten unter anderem KI-gestützte Anwendungen für Behörden sowie digitale Agenten entwickelt werden, die Verwaltungsprozesse unterstützen und automatisieren können. Gleichzeitig sollte die Kooperation die technologische Eigenständigkeit Europas gegenüber außereuropäischen Anbietern stärken.

Zu den konkreten Beweggründen für den Kurswechsel existieren bisher nur Spekulationen. Weder die Bundesregierung noch Mistral oder SAP erläuterten, weshalb der Vertrag nicht zustande kommen soll. Lediglich SAP bestätigte, dass die bestehende Zusammenarbeit mit dem französischen KI-Unternehmen unverändert fortgeführt werde.

Allerdings ist das europäische Wettbewerbsumfeld aktuell ohnehin in Bewegung. Mit dem Zusammenschluss des deutschen KI-Unternehmens Aleph Alpha und des kanadischen Anbieters Cohere entsteht ein weiterer Akteur, der insbesondere Geschäftskunden und öffentliche Einrichtungen adressiert. Auch Wildberger hatte die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen wiederholt positiv hervorgehoben.

Ob diese Entwicklung bei der Entscheidung gegen den Rahmenvertrag eine Rolle gespielt hat, ist nicht bekannt. Sie verdeutlicht aber, dass sich die Bundesregierung bei der Auswahl möglicher Technologiepartner nicht ausschließlich auf Mistral und SAP verlassen muss.