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Mit dem Helion Agentic AI Rack erweitert AMD sein Angebot an kompletten Rechenzentrumssystemen um eine Plattform, die speziell auf die Anforderungen agentischer KI-Anwendungen zugeschnitten ist. Anders als das bereits vorgestellte Helios-Rack, das mit 72 Instinct-MI455X-Beschleunigern vor allem eine möglichst hohe GPU-Rechenleistung für das Training und die Inferenz großer KI-Modelle bereitstellen soll, steht bei Helion die flexible Kombination unterschiedlicher CPU- und GPU-Ressourcen im Mittelpunkt. AMD unterscheidet dabei zwischen einer reinen CPU-Konfiguration für Hyperscaler und einer kombinierten CPU/GPU-Lösung für Unternehmenskunden. Beide Varianten basieren auf dem Open-Rack-v3-Standard (ORv3) mit 44 Open Units (44OU) und sollen ab November 2026 verfügbar sein.

Helion für Hyperscaler: Bis zu 32.768 CPU-Kerne ohne GPU-Beschleuniger

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Die Hyperscale-Konfiguration von Helion konzentriert sich vollständig auf CPU-Rechenleistung. Das System soll eine hohe Anzahl gleichzeitig aktiver KI-Agenten ermöglichen, deren Aufgaben nicht zwangsläufig die Rechenleistung einer GPU erfordern. Dazu gehören beispielsweise die Ausführung von Programmcode, der Zugriff auf Datenbanken, die Verarbeitung von Informationen und die Steuerung komplexer Arbeitsabläufe. Die eigentliche KI-Inferenz kann dabei auf separaten GPU-Systemen erfolgen, beispielsweise auf einem Helios-Rack. AMD spricht von einer disaggregierten Infrastruktur, bei der CPU- und GPU-Ressourcen unabhängig voneinander bereitgestellt und skaliert werden können.

Für die CPU-Bestückung sieht AMD drei unterschiedliche Auslegungen auf Basis der kommenden EPYC-Prozessoren mit Zen-6-Architektur und dem Codenamen Venice vor:

Personal Agents – Dense Server: EPYC Venice mit 256 Kernen und einer Leistungsaufnahme von 400 W. Diese Konfiguration soll eine möglichst hohe Anzahl gleichzeitig aktiver Agenten pro Watt ermöglichen. Im Mittelpunkt stehen eine hohe Kerndichte und eine möglichst effiziente Ausführung vieler voneinander unabhängiger Aufgaben.

Enterprise Agents – Balanced Server: EPYC Venice mit ebenfalls 256 Kernen, allerdings einer auf 600 W erhöhten Leistungsaufnahme. Durch das höhere Leistungsbudget sollen sich anspruchsvollere Aufgaben mit einem höheren Leistungsbedarf pro Agent ausführen lassen, ohne auf die hohe Anzahl verfügbarer Kerne verzichten zu müssen.

Technical Compute Agents – Performance Server: EPYC Venice mit 96 Kernen und besonders hohen Taktraten. Diese Konfiguration richtet sich an rechenintensive Aufgaben, bei denen eine hohe Leistung pro Kern wichtiger ist als die maximale Anzahl parallel ausgeführter Prozesse.

Innerhalb eines Racks lassen sich die unterschiedlichen CPU-Module kombinieren, um die verfügbare Rechenleistung an die jeweiligen Workloads anzupassen. In der maximalen Ausbaustufe nennt AMD bis zu 32.768 Zen-6-Kerne pro Rack. Bei einer ausschließlichen Bestückung mit 256-Kern-Prozessoren entspräche dies rechnerisch 128 CPU-Sockeln. Eine konkrete Aufteilung der maximalen Bestückung auf einzelne Server-Blades nennt AMD allerdings nicht.

Während Hyperscaler ihre CPU- und GPU-Kapazitäten häufig auf separate Systeme verteilen, sieht AMD für Unternehmenskunden ein integriertes Konzept vor. Das Helion Enterprise Agentic AI Rack kombiniert verschiedene CPU-Blades mit GPU-Beschleunigern und allgemeinen Server-Knoten innerhalb eines gemeinsamen Racks. Die Plattform soll damit möglichst viele Bestandteile einer agentischen KI-Infrastruktur abdecken, ohne dass Unternehmen mehrere spezialisierte Racks einsetzen müssen.

AMD unterteilt diese Konfiguration in drei funktionale Bereiche. Die sogenannten Agentic Nodes stellen CPU-Ressourcen für die Ausführung isolierter KI-Agenten bereit. Dafür sind wahlweise EPYC-Venice-Prozessoren mit 256 Kernen und 400 W oder besonders hoch taktende Varianten mit 96 Kernen und bis zu 5,0 GHz vorgesehen. Die eigentliche Berechnung der KI-Modelle übernehmen getrennte Inference Nodes mit Instinct-MI350P-Beschleunigern. Ergänzend lassen sich General Purpose Nodes integrieren, die beispielsweise Datenbank-, Speicher- und klassische HPC-Aufgaben übernehmen. Dafür nennt AMD Venice-Prozessoren für die Plattformen SP7 und SP8 sowie die cacheoptimierten Venice-X-Modelle.

In der maximalen GPU-Ausbaustufe sollen bis zu 16 Instinct MI350P zum Einsatz kommen, für die AMD eine kombinierte FP4-Rechenleistung von 74 PFLOPS angibt. Hinzu kommen eine maximale Netzwerkbandbreite von 102 TBit/s und ein integrierter Token-Router, der Modellanfragen der Agenten an unterschiedliche KI-Modelle und Inferenzressourcen weiterleiten soll. Das modulare Konzept erlaubt es, das Verhältnis zwischen CPU- und GPU-Rechenleistung an die jeweiligen Anforderungen anzupassen. AMD nennt allerdings noch keine vollständigen Bestückungsbeispiele, aus denen hervorgeht, wie viele CPU-Sockel bei voller GPU-Bestückung gleichzeitig verfügbar sind.

Mit Helion reagiert AMD auf die zunehmende Bedeutung klassischer CPU-Rechenleistung innerhalb agentischer KI-Systeme. Während Helios auf die möglichst leistungsfähige Ausführung großer KI-Modelle ausgelegt ist, sollen die verschiedenen Helion-Konfigurationen deren Nutzung durch eine hohe Anzahl parallel arbeitender Agenten ermöglichen. Gerade für Hyperscaler könnte eine solche Aufteilung sinnvoll sein: Die CPU-Ressourcen übernehmen die Orchestrierung, Ausführung und Verwaltung der Agenten, während separate GPU-Racks die eigentliche Inferenz durchführen. Bei Unternehmenskunden sollen dagegen beide Aufgaben innerhalb eines gemeinsamen Racks zusammengefasst werden können.

Bemerkenswert ist dabei, dass AMD für Helion nicht auf die leistungsstärksten eigenen GPU-Beschleuniger zurückgreift. Statt der MI455X aus dem Helios-Rack werden die kleineren MI350P eingesetzt, die mit 144 GB HBM3E und einer PCIe-Anbindung stärker auf die Integration in klassische Server ausgelegt sind. Das verdeutlicht die unterschiedliche Zielsetzung: Helios soll möglichst viel KI-Rechenleistung innerhalb eines Racks bereitstellen, während Helion die vorhandenen Ressourcen möglichst effizient auf viele gleichzeitig aktive Agenten verteilen soll. Ob diese Trennung tatsächlich Vorteile bei den Gesamtkosten und der Energieeffizienz bringt, werden allerdings erst entsprechende Leistungsdaten aus realen Einsatzumgebungen zeigen.