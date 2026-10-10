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Erst in den letzten Tagen berichteten wir darüber, dass GlobalFoundries in wenigen Jahren Silicon Interposer für TSMC herstellen wird. Die weitaus größere Ankündigung erfolgte aber am Freitag, denn hier gab GlobalFoundries bekannt, dass man wieder eine Entwicklung in Richtung eines High-End-Fertigungsprozesses angestoßen hat.

FDX Fusion, so der Name des Fertigungsprozesses, soll FD-SOI-Chips ermöglichen, die auf dem Niveau moderner 7‑nm-Chips liegen. GlobalFoundries spricht daher von einer 7-nm-Klasse.

2018 zog GlobalFoundries die Reißleine und stoppte die Entwicklung der 7-nm-Fertigung. Zu teuer und im Vergleich zur Konkurrenz kaum Aussicht auf Erfolg waren damals die Hauptargumente. Damit musste man Intel, Samsung und TSMC ziehen lassen, die ab dann die einzigen Hersteller waren, die eine Sub-10-nm-Fertigung anbieten konnten. Fortschrittlicher als ein 12-nm-Prozess sollte es nicht mehr werden.

Den Neustart nutzte GlobalFoundries zur Entwicklung einer vollkommen neuen Grundlage. FDX FD-SOI steht bei GlobalFoundries für Fully Depleted Silicon-on-Insulator und bezeichnet eine spezielle Halbleiter-Fertigungstechnologie, die insbesondere auf einen niedrigen Energieverbrauch, geringe Leckströme und eine hohe Energieeffizienz ausgelegt ist. Im Gegensatz zu klassischen Bulk-CMOS-Verfahren reduziert die isolierende Schicht parasitäre Effekte und Leckströme. Gleichzeitig erlaubt das sogenannte Adaptive Body Biasing eine dynamische Anpassung der Transistoreigenschaften, um je nach Anforderung entweder die Leistung zu erhöhen oder den Energieverbrauch zu reduzieren.

FDX Fusion zündet nun die nächste Stufe. GlobalFoundries spricht mehr als eine doppelt so hohe Dichte. Genaue technische Details werden nicht genannt.

Vorgesehen ist die Fertigung von FDX Fusion in der Fab in Dresden. Dort sollen 1,1 Milliarden Euro im Rahmen der SPRINT-Erweiterung investiert werden. Etwa 240 Millionen fallen alleine auf die Anschaffung neuer Scanner, aber auch im Masken-Shop werden Investitionen notwendig.

Bereits ab Anfang 2027 sollen die Kunden FDX Fusion evaluieren können. Das Process Design Kit (PDK) ist für Mitte 2027 geplant und erste Prototypen werden Ende 2028, bzw. Anfang 2029 erwartet. Das Hochlaufen der Kapazitäten im Rahmen der SPRINT‑Erweiterungen passt zeitlich gut zusammen.