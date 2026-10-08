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Die beiden Auftragsfertiger GlobalFoundries und TSMC haben eine in diesem Bereich eher ungewöhnliche Zusammenarbeit angekündigt. GlobalFoundries wird zukünftig Silicon Interposer für TSMCs CoWoS-Prozess herstellen. Dazu wird das Werk in Malta, im US-Bundesstaat New York ausgebaut werden. Der Deal hat ein Volumen von 2 Milliarden US-Dollar und wird mehrere Jahre aktiv sein.

Die Motivation dieser Zusammenarbeit ist vorwiegend geopolitisch zu begründen. Es geht darum, den Aufbau einer in den USA ansässigen Lieferkette für Silicon Interposer für das Advanced Packaging aufzubauen. Gleichzeitig werden bei TSMC Fertigungskapazitäten für die Herstellung der Wafer mit den Silicon Interposer frei. Genutzt werden können die Silicon Interposer im Advanced Packaging bei TSMC sowohl in den Werken in Taiwan, als auch in den USA in der Fab 21, wo entsprechende Kapazitäten im Aufbau sind. Das Packaging selbst könnte aber Amkor übernehmen, die direkt neben der Fab 21 ein Werk planen. Bis zu 12 Milliarden US-Dollar will Amkor investieren. Aber auch hier hat der Bau noch nicht begonnen.

Aktuell fertigt TSMC in den USA bereits Wafer mit den Chips in 4 nm, unter anderem für AMD und NVIDIA. Für das Packaging gehen diese Wafer aber alle ins Heimatland Taiwan. Sowohl die Fertigung der eigentlichen Chips in den aktuellsten Prozesstechnologien, als auch das Advanced Packaging in Taiwan zu behalten, ist für TSMC und Taiwan strategisch von Bedeutung. Als "Silicon Shield" soll es das Land vor Eingriffen in die Souveränität, vor allem durch China, schützen. Diese Abhängigkeit von Taiwan aber wollen die USA verringern, wenn nicht gänzlich auflösen.

Die Serienproduktion am GlobalFoundries-Standort Malta soll voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2028 anlaufen. Die Vereinbarung hat eine anfängliche Laufzeit von fünf Jahren und bildet den Rahmen für künftige Kapazitätserweiterungen.