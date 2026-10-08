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Die Übernahme von Warner Bros. Discovery durch Paramount Skydance ist abgeschlossen. Das fusionierte Unternehmen tritt fortan unter dem Dach von Skydance auf. Im Zuge der Übernahme sollen nun auch die bereits früher angekündigten Pläne zur Fusion von HBO Max und Paramount+ umgesetzt werden. Ein genauer Zeitplan für die Zusammenlegung der Dienste fehlt bislang aber. Auch Angaben zu Preis und Name des kombinierten Angebots stehen noch aus. Das Unternehmen will aber nach eigenen Angaben auch weiterhin Inhalte an andere Streamingdienste lizenzieren.

Für Abonnenten hätte eine Zusammenlegung den Effekt, dass sie auf einen Schlag eine größere Auswahl an Inhalten zur Verfügung hätten, ohne ein zusätzliches Abo abschließen zu müssen. In Deutschland bietet Paramount+ derzeit 438 Spielfilme und 307 Serien an. HBO Max kommt auf 676 Filme und 627 Serien. Zusammen wären das somit 1.114 Filme und 934 Serien. Netflix verfügt dagegen über 5.309 Spielfilme und 3.166 Serien. Damit hat der Marktführer auch weiterhin die Nase vorn.

In Sachen Abozahlen meldete HBO Max im Mai 2026 weltweit über 140 Millionen Abonnenten. Paramount+ hatte im August 2026 nach Studioangaben rund 81,6 Millionen zahlende Kunden. Warner Bros. veröffentlicht allerdings inzwischen keine aktuellen Abozahlen mehr, ähnlich wie Netflix. In einer Mitteilung bezeichnete Skydance zudem Technologie als sein Kerngeschäft und stellte vor allem für Kunden mehr Innovationen in Aussicht, ohne dabei konkreter zu werden.

HBO Max ging erst Mitte Januar 2026 in Deutschland an den Start. Paramount+ konnte sich dagegen bereits vor mehr als drei Jahren hier etablieren. Trotz der längeren Erfahrung übertrifft HBO Max den Kontrahenten Paramount+ aus technischer Sicht. Letzterer fiel wiederholt mit technischen Fehlern und fragwürdigen Eigenheiten auf. Interessant an der Übernahme ist noch eine kleine Randnotiz, wonach beide Studios pro Jahr mindestens 30 Kinofilme produzieren müssen, mit je einem Kinostartfenster von mindestens 45 Tagen.