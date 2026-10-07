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NVIDIAs Höhenflug an den Kapitalmärkten hält weiterhin an. Das führt dazu, dass sich der Konzern einer neuen Rekordmarke nähert. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,8 Billionen US-Dollar ist das Unternehmen nur noch wenige Prozent davon entfernt, das erste börsennotierte Unternehmen mit einem Wert von sechs Billionen Dollar zu werden.

Getragen wird die Entwicklung dabei weiterhin von den hohen Erwartungen an das Geschäft mit Künstlicher Intelligenz. NVIDIA dominiert dieses Feld mit seinen Beschleunigern, die einen wesentlichen Teil der Infrastruktur für moderne KI-Modelle ausmachen. Die anhaltenden Investitionen der Cloud- und Technologiekonzerne in neue Rechenzentren sorgen entsprechend für eine hohe Nachfrage nach der Hardware des Unternehmens.

Allein innerhalb der vergangenen drei Monate legte das Papier des Konzerns um mehr als 20 % zu. Seit Jahresbeginn beträgt das Plus sogar noch einmal etwas mehr, nachdem die Stimmung gegenüber dem Unternehmen zwischenzeitlich einen Dämpfer verkraften musste. Noch im Frühjahr hatten Anleger verstärkt hinterfragt, ob sich die Milliardeninvestitionen der Technologieunternehmen in KI-Infrastruktur dauerhaft auf diesem Niveau fortsetzen lassen.

Mittlerweile überwiegt wieder die Erwartung, dass die Nachfrage nach Rechenleistung weiterhin stark wachsen wird. NVIDIA profitiert dabei wie kein anderes Unternehmen vom Training großer Modelle als auch zunehmend von der Inferenz selbst, also deren eigentlichem Betrieb.

Die Geschäftszahlen liefern zudem bisher gute Argumente für diese hohen Erwartungen. Für das im Juli abgeschlossene Geschäftsquartal erzielte NVIDIA einen Umsatz von 96,22 Milliarden Dollar und damit 106 % mehr als ein Jahr zuvor. Der GAAP-Nettogewinn stieg sogar um 126 % auf 59,69 Milliarden Dollar. Auch für die weitere Entwicklung bleiben die Prognosen außergewöhnlich hoch. NVIDIA stellte zuletzt für das Geschäftsjahr 2028 ein Umsatzwachstum von rund 70 % in Aussicht. Die Erwartungen an den Konzern liegen damit selbst nach mehreren Jahren mit stark steigenden Erlösen weiterhin deutlich über den Wachstumsraten, die bei etablierten Unternehmen dieser Größenordnung normalerweise zu beobachten sind.