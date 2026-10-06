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Der deutsche Robotikmarkt ist weiterhin dynamisch in der Entwicklung und bekommt erneut Zuwachs durch ein weiteres Milliardenunternehmen. Das Münchner Start-up RobCo wird nach einer neuen Finanzierungsrunde von seinen Investoren nun mit mehr als einer Milliarde US-Dollar bewertet und erreicht damit den sogenannten Unicorn-Status. Wie Unternehmenschef Roman Hölzl gegenüber dem Handelsblatt erklärte, sammelte RobCo gleichzeitig weitere 40 Millionen US-Dollar ein.

Damit gehört das erst vor sechs Jahren gegründete Unternehmen inzwischen zu einer kleinen Gruppe deutscher Robotikfirmen mit einer Milliardenbewertung. Neben Robco haben diese Schwelle bereits Agile Robots aus München und Neura Robotics aus Metzingen überschritten. Auch dort fließt weiterhin viel Kapital: Neura Robotics schloss erst Ende des Sommers eine Finanzierungsrunde über bis zu 1,4 Milliarden US-Dollar ab, während Agile Robots nach Informationen des Handelsblatts ebenfalls eine weitere Kapitalaufnahme vorbereitet.

RobCo konzentriert sich dabei vor allem auf Industrieroboter, die sich modular an unterschiedliche Produktionsaufgaben anpassen lassen. Die Systeme übernehmen beispielsweise das Palettieren sowie das Greifen und Bewegen von Objekten. Nach Angaben des Unternehmens lassen sich die benötigten Module innerhalb von ein bis zwei Tagen beim Kunden installieren und in Betrieb nehmen.

Eine zentrale Rolle spielt hier die eigene Softwareplattform. Die verschiedenen Hardwaremodule werden über diese zu einem vollständigen Robotersystem kombiniert. Techniker sollen die Anlagen so mithilfe eines digitalen Zwillings konfigurieren und programmieren können, ohne dafür dauerhaft vor Ort sein zu müssen. RobCo verbindet damit standardisierte Hardwarekomponenten mit einer möglichst flexiblen softwaregestützten Einrichtung.

Das Konzept hat dem Start-up nach eigenen Angaben mittlerweile mehrere hundert Kunden eingebracht. Insgesamt sollen bislang mehr als 1.000 Robotersysteme verkauft worden sein. Im vergangenen Jahr soll sich der Umsatz sogar verdreifacht haben. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet Hölzl erneut mit starkem Wachstum und strebt eine Verdopplung der Erlöse an. Konkrete Umsatzzahlen nennt das Unternehmen in den vorliegenden Informationen allerdings nicht.