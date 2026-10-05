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Die Deutsche Telekom will mithilfe von KI und Automatisierung bis 2030 rund 2,5 Milliarden Euro an Kosten einsparen. Gleichzeitig soll der KI-bezogene Umsatz mit Unternehmen außerhalb der USA von ursprünglich erwarteten 250 Millionen Euro im Jahr 2026 auf rund 800 Millionen Euro steigen.

Auf dem KI-Investoren-Tag in Bonn stellte die Deutsche Telekom Anwendungen aus Netzbetrieb, Kundenservice und Unternehmensgeschäft vor. Für 2027 erwartet der Konzern demnach außerhalb der USA zunächst rund 1,1 Milliarden Euro Bruttoeinsparungen gegenüber 2023 zu erzielen. Von den Einsparungen sollen nach Unternehmensangaben dagegen 100 bis 150 Millionen Euro im Zeitraum von 2023 bis 2027 in den Glasfaserausbau und die digitale Transformation fließen.

Im Kundenservice zählte der Chatbot "Frag Magenta" nach Unternehmensangaben im ersten Halbjahr 2026 rund 2,6 Millionen Anrufe. In den USA bearbeiteten KI-Agenten demnach inzwischen 40 % der Kundenkontakte, zugleich sei die Zahl regulärer Anrufe um 55 % gesunken. Auch im Mobilfunknetz setzt die Telekom verstärkt auf Automatisierung. Der RAN‑Guardian-Agent soll bevorstehende Auslastungsspitzen – etwa bei Großveranstaltungen – erkennen und entsprechende Gegenmaßnahmen vorbereiten. Die Bearbeitungszeit sei dadurch von mehreren Stunden auf rund eine Minute gesunken. Für neue Anschlüsse meldet der Konzern zudem einen Rückgang der Beschwerden um 30 % in ersten Anwendungsfällen.

Beschäftigte sollen unter anderem mit den Werkzeugen AskT, ChatGPT Enterprise und Microsoft Copilot arbeiten. Mehr als 100.000 Mitarbeiter seien bereits im Umgang mit KI geschult worden. Zusätzliche Umsätze sollen unter anderem entsprechende KI-Infrastruktur und Dienste für Privatkunden bringen. Die Industrial AI Cloud in München richtet sich an industrielle Simulationen und KI-gestützte Prozesse. Der "Magenta AI Assistant" soll Telefonate live übersetzen, Fragen beantworten und Gespräche zusammenfassen. Preise und einen Starttermin für mögliche Zusatz- oder Tarifangebote nannte die Deutsche Telekom bislang allerdings noch nicht.