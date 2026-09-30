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Mit der Fab 21 betreibt der taiwanische Hersteller TSMC bereits eine Leading-Edge-Chipfabrik außerhalb des Heimatlandes. Bis hinunter in die N4-Prozessfamilie geht man in der Fertigung und überlässt die aktuellsten Belichtungsgrößen noch den Fabs auf der Insel Taiwan.

TSMCs Fab 21 ist in sechs Phasen geplant, von denen die erste bereits Chips fertigt. Die Module zwei und drei werden aktuell gebaut, die 2027 bzw. 2029 fertiggestellt werden sollen. Bis 2030 könnten dann auch noch die fehlenden Module vier bis sechs gebaut werden.

Wie die Economic Daily nun berichtet, plant TSMC weitere Fabriken außerhalb des Heimatlandes. Mit den geplanten sechs Modulen wäre Fab 21 in Arizona eines der größten Werke von TSMC – zumal hier auch Fabriken für das Advanced Packaging und R&D-Abteilungen hinzukommen.

Ein weiterer Chip-Komplex soll demnach im US-Bundesstaat Texas entstehen. Dort sitzen bereits einige Zulieferer für die Chipfertigung und auch Samsung ist beispielsweise dort ansässig. Somit wäre dies nur ein logischer Schritt für weitere Chipfabriken.

Die aktuelle politische Lage drängt Auftragsfertiger und auch deren Kunden aktuell dazu, zumindest teilweise in den USA zu fertigen. "Made in the USA" ist für US-Unternehmen gewissermaßen zur Pflicht geworden. Weder TSMC, aber noch weniger die Kunden der Taiwanesen sind bereit, höhere Abgaben und Zölle zu zahlen.

Mit der Fab 21 hat TSMC ein Bein bereits in der US-Tür und fertigt hier Chips für AMD und NVIDIA. Die Umsätze der Fab 21 steigen und sogar Gewinne wirft die US-Fertigung bereits ab. Ob die bis zu 265 Milliarden US-Dollar für die Fab 21 sich am Ende aber auszahlen werden, wird nicht zuletzt davon abhängen, ob die aktuelle Nachfrage nach KI-Hardware weiter anhalten wird. Ein zweiter, solcher Komplex in Texas dürfte ähnlich viel kosten.

Bislang hat TSMC keine offiziellen Angaben zu einer weiteren Ansiedlung in den USA gemacht.