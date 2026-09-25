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Supcercomputer HoreKa 2 geht in Betrieb

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Supcercomputer HoreKa 2 geht in Betrieb
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Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) hat den Supercomputer HoreKa 2 nun offiziell in Betrieb genommen. Die Rechenleistung des HoreKa 2 liegt bei 33 PFLOPS, was ihn in den Bereich des 70. Platzes in der Top500-Liste der Supercomputer einsortieren lässt. Offiziell ist HoreKa 2 noch nicht Bestandteil dieser Liste und wird es wohl erst mit der November-Aktualisierung des Rankings werden.

HoreKa 2 beziehungsweise HAICORE 3.0 ist als hybrides System ausgelegt und kombiniert getrennte Hardware-Bereiche auf Basis von x86- und ARM-Architekturen. Damit sollen die jeweiligen Vorteile beider Plattformen innerhalb eines gemeinsamen HPC-Systems genutzt werden. Während die x86-Knoten vor allem eine breite Kompatibilität mit bestehender Software und etablierten Anwendungen bieten, setzt der ARM-basierte Teil auf NVIDIA-Grace-Prozessoren, die insbesondere auf eine hohe Energieeffizienz und eine für bestimmte HPC- und KI-Workloads optimierte Rechenleistung ausgelegt sind. Durch die Aufteilung können Anwendungen abhängig von ihren Anforderungen auf der jeweils geeigneteren Architektur ausgeführt werden.

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Technische Daten der HoreKa-Knoten

Knotentyp

HoreKa Onyx
Standard-CPU

HoreKa Blue
Extra Large Memory

HoreKa Jade
Accelerated GB200 NVL4

HoreKa Teal
Accelerated 4x H100

HoreKa Teal
Accelerated 8x H200

HoreKa Ruby
Accelerated 4x H200

Status

in Betrieb

in Betrieb

in Kürze verfügbar

in Betrieb

in Betrieb

in Betrieb

Anzahl der Knoten

164

8

75

22

1

13

Partition

cpu,
dev-cpu

large

gpu-b200,
dev-gpu-b200

gpu-h100,
dev-gpu-h100

gpu-h200-8

gpu-h200

CPUs

AMD EPYC 9655

Intel Xeon Platinum 8368

NVIDIA Grace

AMD EPYC 9354

Intel Xeon Platinum 8568Y+

AMD EPYC 9454

CPU-Sockel pro Knoten

2

2

2

2

2

2

CPU-Kerne / Threads pro Knoten

192 / 384

76 / 152

144 / 288

64 / 128

96 / 192

96 / 192

Arbeitsspeicher

768 GB

4.096 GB

960 GB

768 GB

2.048 GB

768 GB

Beschleuniger

4x NVIDIA B200

4x NVIDIA H100-94

8x NVIDIA HGX H200

4x NVIDIA HGX H200

Speicher pro Beschleuniger

186 GB

94 GB

141 GB

141 GB

Lokale Laufwerke

1,92 TB NVMe-SSD

7x 3,84 TB NVMe-SSD

15,36 TB NVMe-SSD

2x 3,84 TB NVMe-SSD

8x 3,84 TB NVMe-SSD

15,36 TB NVMe-SSD

Interconnect

InfiniBand NDR200

InfiniBand HDR 200

2x InfiniBand NDR200

4x InfiniBand NDR200

8x InfiniBand NDR400

4x InfiniBand NDR400

Das HoreKa-System setzt sich aus mehreren, auf unterschiedliche Einsatzbereiche zugeschnittenen Knotentypen zusammen. Die seit August 2026 betriebenen HoreKa-Onyx-Knoten stellen reine CPU-Rechenleistung bereit. Ebenfalls CPU-basiert arbeiten die HoreKa-Blue-Knoten, die bereits seit Februar 2023 im Einsatz sind und sich insbesondere durch eine sehr große Arbeitsspeicherausstattung auszeichnen.

Für GPU-beschleunigte Workloads stehen mehrere weitere Knotenklassen zur Verfügung. Die seit September 2026 betriebenen HoreKa-Jade-Knoten basieren auf NVIDIAs GB200-NVL4-Plattform und kombinieren jeweils zwei Grace-CPUs mit vier Blackwell-GPUs. Die HoreKa-Teal-Knoten sind seit Mai 2024 mit jeweils vier NVIDIA-H100-GPUs im Einsatz, ein zusätzlicher Teal-Knoten mit acht NVIDIA-H200-GPUs wurde im Oktober 2025 in Betrieb genommen. Ergänzt wird das Angebot durch die HoreKa-Ruby-Knoten, die jeweils mit vier NVIDIA-H200-GPUs ausgestattet sind und seit August 2025 zur Verfügung stehen.

Für die Beschaffung von HoreKa 2 veranschlagt das Karlsruher Institut für Technologie rund 17 Millionen Euro. Finanziert wird die Infrastruktur nicht allein aus Mitteln des KIT. NHR@KIT ist Teil des Nationalen Hochleistungsrechnens (NHR), dessen Beschaffung und Betrieb gemeinsam von Bund und Ländern getragen werden. Für das NHR-Programm stellen Bund und Länder die Mittel grundsätzlich jeweils zur Hälfte bereit. Beim Standort Karlsruhe sind dabei insbesondere das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt sowie das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg beteiligt. Nach Angaben des KIT wird HoreKa 2 darüber hinaus teilweise durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) finanziert. Der in die gemeinsame Infrastruktur integrierte HAICORE-3.0-Anteil folgt wiederum einem eigenen Förderrahmen der Helmholtz-Gemeinschaft.

Quellen und weitere Links

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