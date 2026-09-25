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Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) hat den Supercomputer HoreKa 2 nun offiziell in Betrieb genommen. Die Rechenleistung des HoreKa 2 liegt bei 33 PFLOPS, was ihn in den Bereich des 70. Platzes in der Top500-Liste der Supercomputer einsortieren lässt. Offiziell ist HoreKa 2 noch nicht Bestandteil dieser Liste und wird es wohl erst mit der November-Aktualisierung des Rankings werden.

HoreKa 2 beziehungsweise HAICORE 3.0 ist als hybrides System ausgelegt und kombiniert getrennte Hardware-Bereiche auf Basis von x86- und ARM-Architekturen. Damit sollen die jeweiligen Vorteile beider Plattformen innerhalb eines gemeinsamen HPC-Systems genutzt werden. Während die x86-Knoten vor allem eine breite Kompatibilität mit bestehender Software und etablierten Anwendungen bieten, setzt der ARM-basierte Teil auf NVIDIA-Grace-Prozessoren, die insbesondere auf eine hohe Energieeffizienz und eine für bestimmte HPC- und KI-Workloads optimierte Rechenleistung ausgelegt sind. Durch die Aufteilung können Anwendungen abhängig von ihren Anforderungen auf der jeweils geeigneteren Architektur ausgeführt werden.

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Technische Daten der HoreKa-Knoten Knotentyp HoreKa Onyx

Standard-CPU HoreKa Blue

Extra Large Memory HoreKa Jade

Accelerated GB200 NVL4 HoreKa Teal

Accelerated 4x H100 HoreKa Teal

Accelerated 8x H200 HoreKa Ruby

Accelerated 4x H200 Status in Betrieb in Betrieb in Kürze verfügbar in Betrieb in Betrieb in Betrieb Anzahl der Knoten 164 8 75 22 1 13 Partition cpu,

dev-cpu large gpu-b200,

dev-gpu-b200 gpu-h100,

dev-gpu-h100 gpu-h200-8 gpu-h200 CPUs AMD EPYC 9655 Intel Xeon Platinum 8368 NVIDIA Grace AMD EPYC 9354 Intel Xeon Platinum 8568Y+ AMD EPYC 9454 CPU-Sockel pro Knoten 2 2 2 2 2 2 CPU-Kerne / Threads pro Knoten 192 / 384 76 / 152 144 / 288 64 / 128 96 / 192 96 / 192 Arbeitsspeicher 768 GB 4.096 GB 960 GB 768 GB 2.048 GB 768 GB Beschleuniger – – 4x NVIDIA B200 4x NVIDIA H100-94 8x NVIDIA HGX H200 4x NVIDIA HGX H200 Speicher pro Beschleuniger – – 186 GB 94 GB 141 GB 141 GB Lokale Laufwerke 1,92 TB NVMe-SSD 7x 3,84 TB NVMe-SSD 15,36 TB NVMe-SSD 2x 3,84 TB NVMe-SSD 8x 3,84 TB NVMe-SSD 15,36 TB NVMe-SSD Interconnect InfiniBand NDR200 InfiniBand HDR 200 2x InfiniBand NDR200 4x InfiniBand NDR200 8x InfiniBand NDR400 4x InfiniBand NDR400

Das HoreKa-System setzt sich aus mehreren, auf unterschiedliche Einsatzbereiche zugeschnittenen Knotentypen zusammen. Die seit August 2026 betriebenen HoreKa-Onyx-Knoten stellen reine CPU-Rechenleistung bereit. Ebenfalls CPU-basiert arbeiten die HoreKa-Blue-Knoten, die bereits seit Februar 2023 im Einsatz sind und sich insbesondere durch eine sehr große Arbeitsspeicherausstattung auszeichnen.

Für GPU-beschleunigte Workloads stehen mehrere weitere Knotenklassen zur Verfügung. Die seit September 2026 betriebenen HoreKa-Jade-Knoten basieren auf NVIDIAs GB200-NVL4-Plattform und kombinieren jeweils zwei Grace-CPUs mit vier Blackwell-GPUs. Die HoreKa-Teal-Knoten sind seit Mai 2024 mit jeweils vier NVIDIA-H100-GPUs im Einsatz, ein zusätzlicher Teal-Knoten mit acht NVIDIA-H200-GPUs wurde im Oktober 2025 in Betrieb genommen. Ergänzt wird das Angebot durch die HoreKa-Ruby-Knoten, die jeweils mit vier NVIDIA-H200-GPUs ausgestattet sind und seit August 2025 zur Verfügung stehen.

Für die Beschaffung von HoreKa 2 veranschlagt das Karlsruher Institut für Technologie rund 17 Millionen Euro. Finanziert wird die Infrastruktur nicht allein aus Mitteln des KIT. NHR@KIT ist Teil des Nationalen Hochleistungsrechnens (NHR), dessen Beschaffung und Betrieb gemeinsam von Bund und Ländern getragen werden. Für das NHR-Programm stellen Bund und Länder die Mittel grundsätzlich jeweils zur Hälfte bereit. Beim Standort Karlsruhe sind dabei insbesondere das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt sowie das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg beteiligt. Nach Angaben des KIT wird HoreKa 2 darüber hinaus teilweise durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) finanziert. Der in die gemeinsame Infrastruktur integrierte HAICORE-3.0-Anteil folgt wiederum einem eigenen Förderrahmen der Helmholtz-Gemeinschaft.