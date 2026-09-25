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Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) hat den Supercomputer HoreKa 2 nun offiziell in Betrieb genommen. Die Rechenleistung des HoreKa 2 liegt bei 33 PFLOPS, was ihn in den Bereich des 70. Platzes in der Top500-Liste der Supercomputer einsortieren lässt. Offiziell ist HoreKa 2 noch nicht Bestandteil dieser Liste und wird es wohl erst mit der November-Aktualisierung des Rankings werden.
HoreKa 2 beziehungsweise HAICORE 3.0 ist als hybrides System ausgelegt und kombiniert getrennte Hardware-Bereiche auf Basis von x86- und ARM-Architekturen. Damit sollen die jeweiligen Vorteile beider Plattformen innerhalb eines gemeinsamen HPC-Systems genutzt werden. Während die x86-Knoten vor allem eine breite Kompatibilität mit bestehender Software und etablierten Anwendungen bieten, setzt der ARM-basierte Teil auf NVIDIA-Grace-Prozessoren, die insbesondere auf eine hohe Energieeffizienz und eine für bestimmte HPC- und KI-Workloads optimierte Rechenleistung ausgelegt sind. Durch die Aufteilung können Anwendungen abhängig von ihren Anforderungen auf der jeweils geeigneteren Architektur ausgeführt werden.Picture ID missing (2nd arg)
Knotentyp
HoreKa Onyx
HoreKa Blue
HoreKa Jade
HoreKa Teal
HoreKa Teal
HoreKa Ruby
Status
in Betrieb
in Betrieb
in Kürze verfügbar
in Betrieb
in Betrieb
in Betrieb
Anzahl der Knoten
164
8
75
22
1
13
Partition
cpu,
large
gpu-b200,
gpu-h100,
gpu-h200-8
gpu-h200
CPUs
AMD EPYC 9655
Intel Xeon Platinum 8368
NVIDIA Grace
AMD EPYC 9354
Intel Xeon Platinum 8568Y+
AMD EPYC 9454
CPU-Sockel pro Knoten
2
2
2
2
2
2
CPU-Kerne / Threads pro Knoten
192 / 384
76 / 152
144 / 288
64 / 128
96 / 192
96 / 192
Arbeitsspeicher
768 GB
4.096 GB
960 GB
768 GB
2.048 GB
768 GB
Beschleuniger
–
–
4x NVIDIA B200
4x NVIDIA H100-94
8x NVIDIA HGX H200
4x NVIDIA HGX H200
Speicher pro Beschleuniger
–
–
186 GB
94 GB
141 GB
141 GB
Lokale Laufwerke
1,92 TB NVMe-SSD
7x 3,84 TB NVMe-SSD
15,36 TB NVMe-SSD
2x 3,84 TB NVMe-SSD
8x 3,84 TB NVMe-SSD
15,36 TB NVMe-SSD
Interconnect
InfiniBand NDR200
InfiniBand HDR 200
2x InfiniBand NDR200
4x InfiniBand NDR200
8x InfiniBand NDR400
4x InfiniBand NDR400
Das HoreKa-System setzt sich aus mehreren, auf unterschiedliche Einsatzbereiche zugeschnittenen Knotentypen zusammen. Die seit August 2026 betriebenen HoreKa-Onyx-Knoten stellen reine CPU-Rechenleistung bereit. Ebenfalls CPU-basiert arbeiten die HoreKa-Blue-Knoten, die bereits seit Februar 2023 im Einsatz sind und sich insbesondere durch eine sehr große Arbeitsspeicherausstattung auszeichnen.
Für GPU-beschleunigte Workloads stehen mehrere weitere Knotenklassen zur Verfügung. Die seit September 2026 betriebenen HoreKa-Jade-Knoten basieren auf NVIDIAs GB200-NVL4-Plattform und kombinieren jeweils zwei Grace-CPUs mit vier Blackwell-GPUs. Die HoreKa-Teal-Knoten sind seit Mai 2024 mit jeweils vier NVIDIA-H100-GPUs im Einsatz, ein zusätzlicher Teal-Knoten mit acht NVIDIA-H200-GPUs wurde im Oktober 2025 in Betrieb genommen. Ergänzt wird das Angebot durch die HoreKa-Ruby-Knoten, die jeweils mit vier NVIDIA-H200-GPUs ausgestattet sind und seit August 2025 zur Verfügung stehen.
Für die Beschaffung von HoreKa 2 veranschlagt das Karlsruher Institut für Technologie rund 17 Millionen Euro. Finanziert wird die Infrastruktur nicht allein aus Mitteln des KIT. NHR@KIT ist Teil des Nationalen Hochleistungsrechnens (NHR), dessen Beschaffung und Betrieb gemeinsam von Bund und Ländern getragen werden. Für das NHR-Programm stellen Bund und Länder die Mittel grundsätzlich jeweils zur Hälfte bereit. Beim Standort Karlsruhe sind dabei insbesondere das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt sowie das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg beteiligt. Nach Angaben des KIT wird HoreKa 2 darüber hinaus teilweise durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) finanziert. Der in die gemeinsame Infrastruktur integrierte HAICORE-3.0-Anteil folgt wiederum einem eigenen Förderrahmen der Helmholtz-Gemeinschaft.