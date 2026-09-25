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Bei einem mutmaßlichen Hackerangriff auf die Krypto- und Tradingbörse Bitget wurden Vermögenswerte in Höhe von rund 351,6 Millionen US-Dollar entwendet. Mögliche Verluste von Kundengeldern sollen von der Plattform jedoch ausgeglichen werden. CEO Gracy Chen vermutet eine nordkoreanische Hackergruppe hinter dem Angriff, die Auswertung sei jedoch noch nicht abgeschlossen. Bitget ist laut CoinMarketCap eine der größten Kryptobörsen weltweit und rangiert hinter Binance, Coinbase und Bybit auf Rang 6.

Chen zufolge fanden Ermittler IP-Adressen, deren VPN-Muster zu einer bestimmten nordkoreanischen Gruppe passten. Auch der Ablauf erinnere an frühere Angriffe. Der On-Chain-Forscher Specter meldete laut Cointelegraph eine Geldspur zu einer Adresse, die zuvor mit einem Exploit in Verbindung gebracht worden war, für den eine nordkoreanische Gruppe verantwortlich gemacht wurde.

Bitget hatte am Donnerstagabend nicht autorisierte Transfers aus Teilen seiner Hot- und Warm-Wallet-Infrastruktur gemeldet. Cold Wallets seien dagegen nicht betroffen. Nach ersten Untersuchungen drangen die Angreifer in ein Backend-System des Wallet-Dienstes ein, manipulierten Transferinformationen und lösten damit den regulären Signaturprozess aus, wodurch die Transaktionen als reguläre Abhebung von Kunden markiert wurden. Private Schlüssel seien dabei jedoch nicht kompromittiert worden. Die genaue Zugangsmethode und die betroffenen Systeme werden derzeit noch untersucht.

Die Börse setzte Auszahlungen zunächst aus. Einzahlungen und der Handel laufen nach Unternehmensangaben allerdings weiter. Chen erklärte, dass einige Gelder bereits zurückgeholt worden seien, nannte aber keine Summe. Einen festen Zeitpunkt für die Wiederaufnahme der Auszahlungen gab sie ebenfalls nicht an. Die Arbeiten und Analysen sollen nach ihrer Einschätzung allerdings Stunden oder Tage und keine Wochen dauern.

Betroffen seien verschiedene Vermögenswerte wie Ethereum, XRP, AVAX oder BNB sowie einzelne Stablecoins wie USDT, USDC und USDT0. Bitcoin sei nicht betroffen. Bitget beziffert den Schaden auf rund 351,6 Millionen US-Dollar und erklärt, der User Protection Fund mit mehr als 464 Millionen US‑Dollar decke das vollständig, sodass Kunden keinerlei Schaden hätten. Zusätzlich verfügt die Börse über mehr als eine Milliarde US-Dollar an Eigenkapital.

Der Angriff reiht sich in eine Serie großer Krypto-Diebstähle ein, die Ermittler und Blockchain-Analysten nordkoreanischen Gruppen zuschreiben. Das FBI machte Nordkorea für den Diebstahl von rund 1,5 Milliarden US-Dollar bei Bybit im Februar 2025 verantwortlich. Bitget hatte Bybit damals mit einem zinsfreien Darlehen über 40.000 Ether unterstützt.