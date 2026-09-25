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ASML weist für das zweite Quartal 2026 6,6 Milliarden Nettosystem-Umsatz aus. Davon entfielen 43 % auf Südkorea, 30 % auf Taiwan, 14 % auf China, 9 % auf die USA und 4 % auf Japan. Europa, bzw. die EMEA-Region tauchen nicht auf. Auch im ersten Quartal 2026 lag der Anteil bei 0 %. Auf Basis dieser Zahlen wurden in den vergangenen Tagen zahlreiche Meldungen verfasst, die bereits den Untergang der kompletten europäischen Chipindustrie vorhersagten.

Die Zahlen sind allerdings nicht neu und spielten bisher offenbar keine große Rolle in der Berichterstattung. Als Frank Heemskerk, Executive Vice President von ASML, am 21. September 2026 auf der Techdenkers in Amsterdam mit "Wir verkaufen also überhaupt nichts in Europa" zitiert wird, war der Aufschrei groß.

Was Frank Heemskerk hier gesagt hat, bezog sich ausdrücklich auf die Chipfertigungsanlagen. Als Begründung nannte er fehlende Investitionen und fehlende neue Chipfabriken. Heemskerk ist bei ASML Executive Vice President und für Global Public Affairs verantwortlich. Die Äußerung ist daher im Kontext der industriepolitischen Debatte zu sehen und weniger als klassische Aussage zu den Quartalszahlen oder möglichen Investitionen in Europa.

2024 kamen noch rund 5 % der Systemumsätze aus EMEA, 2025 nur noch rund 1 %. Im zweiten Quartal 2025 lag EMEA noch bei 2 %, während Q1 2025 sowie Q3 und Q4 2025 praktisch keine entsprechenden Systemumsätze auswiesen. Die schwache Entwicklung Europas ist damit nicht nur ein einzelner statistischer Ausreißer des zweiten Quartals 2026.

Warum Europa für ASML momentan kaum eine Rolle spielt

Der geringe bis nicht vorhandene Anteil an Umsätzen für neue Maschinen liegt hauptsächlich an der Struktur der europäischen Halbleiterindustrie. Die größten Investitionen in modernste Logic- und Memory-Fabs finden derzeit bei TSMC in Taiwan, Samsung und SK Hynix in Südkorea sowie bei TSMC und Intel in den USA statt. Genau diese Fabriken benötigen große Mengen der kostspieligen EUV- und neuesten DUV-Systeme von ASML. Allein EUV machte in Q2 2026 57 % der Systemumsätze von ASML aus.

Europa besitzt mit Infineon, STMicroelectronics, GlobalFoundries, Bosch und NXP bedeutende Fertigungskapazitäten. Ein großer Teil davon konzentriert sich jedoch auf Automotive, Industrie, Leistungshalbleiter, Analogtechnik und vergleichsweise ausgereifte Fertigungsprozesse. Dafür werden zwar ebenfalls ASML-Systeme benötigt, der Investitionsbedarf an neuesten und besonders teuren EUV-Anlagen ist jedoch wesentlich geringer. Ein neuer EUV‑Cluster, vergleichbar mit TSMC in Taiwan oder Samsung in Südkorea, existiert derzeit nicht.

Heemskerks Formulierung, in Europa würden "keine Chipfabriken gebaut", ist unserer Meinung nach aber zu pauschal. ESMC errichtet beispielsweise in Dresden eine Fab mit einem Investitionsvolumen von mehr als zehn Milliarden Euro. Hinter ESMC stehen TSMC, Bosch, Infineon und NXP. Die ersten Produktionsanlagen sollen dort 2027 in den Reinraum eingebracht werden. Auch Infineon erweitert seine Fertigung in Dresden, und weitere Projekte von GlobalFoundries, X-FAB und anderen Unternehmen werden gefördert.

Das Problem aus ASML-Sicht ist daher eher: Diese Investitionen führen bislang nur begrenzt zu Bestellungen großer Mengen moderner Lithografiesysteme. ESMC beispielsweise soll zunächst 28/22-nm- und 16/12-nm-Prozesse anbieten – technologisch wichtige Nodes für europäische Industrie- und Automobilkunden, aber eben keine 2-, 3- oder 5-nm-Fertigung, bei der zahlreiche EUV-Belichtungsschritte notwendig werden.

Hinzu kommt der Wegfall eines besonders großen Projekts: Intels geplante Fabriken in Magdeburg hätten potenziell einen erheblichen Bedarf an hochmodernen ASML-Anlagen erzeugt. Intel gab das Vorhaben im Juli 2025 endgültig auf.

Genau an diesem Punkt setzt Heemskerks Kritik an. Der ursprüngliche European Chips Act sollte den europäischen Anteil an der weltweiten Chipproduktion bis 2030 auf 20 % erhöhen. Der Europäische Rechnungshof kam 2025 jedoch zu dem Ergebnis, dass dieses Ziel unter den damaligen Bedingungen sehr wahrscheinlich nicht erreicht werde. In der aktuellen Projektion geht man von lediglich 11,7 % für 2030 aus. Als Probleme wurden unter anderem Investitionsvolumen, Energiekosten, Fachkräfte und die starke Abhängigkeit von privaten Investitionsentscheidungen genannt.

Die EU hat darauf inzwischen reagiert und im Juni 2026 einen Vorschlag für einen Chips Act 2.0 vorgelegt, der insbesondere fortgeschrittene Halbleiterfertigung und eine Reduzierung strategischer Abhängigkeiten stärker fördern soll. Eben in diese Richtung dürfte auch die Aussage von Heemskerk gehen. ASML hat natürlich großes Interesse daran, dass möglichst viel Geld in neue Fertigungskapazitäten fließt.

Die 0 % bei den ASML-Systemumsätzen in Europa sind ein bemerkenswertes Warnsignal. Dies zeigt primär, dass Europa momentan kaum an dem massiven Ausbau modernster Logic- und Memory-Kapazitäten teilnimmt, der ASML in Taiwan, Südkorea und den USA enorme Aufträge beschert. Gleichzeitig existieren europäische Fab-Projekte – sie sind entweder noch nicht in der Phase, in der ASML-Systeme installiert werden, oder konzentrieren sich auf Fertigungsprozesse, die deutlich weniger von den teuersten EUV-Systemen benötigen. Heemskerks Aussage ist insofern weniger eine Beschreibung einer vollständig inaktiven europäischen Halbleiterindustrie als eine industriepolitische Warnung vor Europas geringer Beteiligung am derzeitigen Investitionsboom.

Europa für ASML dennoch wichtig

Für Europa bleibt ASML trotz der aktuell geringen Systemverkäufe auf dem Heimatmarkt von zentraler Bedeutung, denn ein großer Teil der technologischen Basis und der Lieferkette des Unternehmens befindet sich weiterhin hier. Von den rund 5.100 Zulieferern ASMLs sitzen 1.600 allein in den Niederlanden und weitere 700 im übrigen europäischen Raum. Gemessen am Einkaufsvolumen entfielen 2025 sogar rund 81 % auf die Niederlande und das übrige EMEA. Unternehmen wie ZEISS und zahlreiche hoch spezialisierte europäische Zulieferer entwickeln und fertigen Schlüsselkomponenten für die Lithografiesysteme, wobei ASML nach eigenen Angaben rund 80 % seiner Stückliste von externen Partnern bezieht.

Entsprechend profitieren diese Unternehmen auch dann von der weltweit hohen Nachfrage nach ASML-Systemen, auch wenn die fertigen Anlagen überwiegend nach Taiwan, Südkorea, China oder in die USA geliefert werden. Umgekehrt bedeutet die starke Abhängigkeit von wenigen hoch spezialisierten Lieferanten aber auch, dass ASML und seine europäische Zulieferindustrie eng miteinander verflochten sind. Investitionen in neue EUV- und High-NA-EUV-Systeme wirken sich damit unmittelbar auf Kapazitätsausbau, Forschung und Beschäftigung bei zahlreichen europäischen Partnerunternehmen aus.