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Der chinesische Speicherhersteller CXMT will sein Geschäft offenbar über DRAM hinaus ausbauen und künftig auch NAND-Flash produzieren. Nach Informationen von Reuters arbeitet das Unternehmen wohl am Aufbau einer eigenen 3D-NAND-Fertigung und führt bereits Gespräche mit möglichen Abnehmern. Damit würde CXMT erstmals in einen Bereich vordringen, der in China bislang vor allem von seinem Konkurrenten YMTC besetzt wird.

CXMT konnte seine Stellung im DRAM-Geschäft in den vergangenen Monaten deutlich ausbauen. Speicherchips des Unternehmens finden sich inzwischen nicht mehr nur ausschließlich in chinesischen Produkten, sondern unter anderem auch in Speichermodulen von Corsair sowie Notebooks von HP, ASUS und Acer. Begünstigt wird diese Entwicklung durch die derzeit angespannte Situation auf dem Speichermarkt. Etablierte Hersteller wie Samsung und Micron richten dabei einen größeren Teil ihrer Kapazitäten auf lukrative Komponenten für KI-Rechenzentren aus, wodurch sich für chinesische Anbieter zusätzliche Absatzmöglichkeiten ergeben.

Der Einstieg in die NAND-Produktion ist für CXMT allerdings nicht allein durch eine Erweiterung bestehender DRAM-Fabriken getan. Beide Speicherarten unterscheiden sich deutlich bei Aufbau und Fertigungsverfahren. Das Unternehmen richtet deshalb in einer Fabrik nahe Peking eine neue Forschungs- und Entwicklungslinie für 3D-NAND ein. Dort sollen zahlreiche Ingenieure an den notwendigen Produktionsverfahren arbeiten. Wann daraus eine Massenfertigung hervorgehen könnte, ist bislang aber nicht bekannt. Erste mögliche Abnehmer sollen offenbar aber bereits gesucht werden.

Der Vorstoß verändert zugleich die bisher strikte Rollenverteilung innerhalb der chinesischen Speicherindustrie. CXMT konzentrierte sich bislang auf DRAM, während YMTC auf NAND-Flash spezialisiert ist. Diese Abgrenzung beginnt sich zunehmend aufzulösen. Denn auch YMTC hat seinerseits erste Muster von Arbeitsspeicher an Kunden ausgeliefert. Beide Hersteller entwickeln damit ein breiteres Produktportfolio, ähnlich wie es auch Samsung, SK Hynix und Micron anbieten.

Eine wesentliche Hürde bei der Expansion bleiben aber die bestehenden Handelsbeschränkungen für moderne Halbleitertechnik. Sie erschweren chinesischen Unternehmen den Zugang zu den fortschrittlichsten Produktionsanlagen westlicher Hersteller. CXMT muss deshalb teilweise auf chinesische Ausrüstung sowie ältere Maschinen zurückgreifen und die Produktionsprozesse entsprechend anpassen. Gerade bei mehrlagigem 3D-NAND könnte dies die Entwicklung aufwendiger und kostspieliger machen.

Für den internationalen Speichermarkt könnte eine erfolgreiche Expansion aber durchaus Relevanz entfalten. Denn bereits beim DRAM zeigt sich, dass Komponenten von CXMT ihren Weg in Produkte finden, die auch außerhalb Chinas verkauft werden. Eine ähnliche Entwicklung wäre bei NAND-Flash auch denkbar. Bis dahin muss CXMT allerdings zunächst zeigen, dass sich die derzeit aufgebaute Entwicklungslinie in eine wirtschaftlich konkurrenzfähige Massenproduktion überführen lässt.