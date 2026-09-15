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Gestern, am 14. September 2026, wurde rund zwei Jahre nach Baubeginn der Rohbau der neuen Chipfabrik von ESMC in Dresden fertiggestellt. Entsprechend wurde das Richtfest gefeiert, bei dem neben ESMC-Präsident Christian Koizsch auch der Ministerpräsident Michael Kretschmer sowie Baupartner und Gäste aus Politik und Wirtschaft anwesend waren.

Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums beläuft sich das Investitionsvolumen auf rund zehn Milliarden Euro. Etwa die Hälfte davon wird durch Subventionen des Bundes finanziert.

Für den Rohbau arbeiteten rund 2.000 Mitarbeiter diverser Firmen an dem Projekt. Am Standort sollen künftig rund 2.000 Fachkräfte Mikrochips unter anderem für die Automobilindustrie fertigen.

Nun beginnt die Montage der Fertigungsanlagen, die bis Ende 2027 abgeschlossen sein soll. Dann sollen die ersten Chips vom Band rollen.

Am Joint Ventures ESMC (European Semiconductor Manufacturing Company) hält der taiwanesische Halbleiterriese TSMC mit 70 % die Mehrheit. Jeweils 10 % kommen von Bosch, Infineon und NXP Semiconductors hinzu. In Dresden gefertigt werden sollen Hochleistungschips auf den Standard-Siliziumwafern mit einem Durchmesser von 300 mm und dementsprechend die Chips mit Strukturbreiten von 28/22 nm und 16/12 nm.