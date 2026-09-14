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Der geplante Börsengang von OpenAI für dieses Jahr ist offenbar erst einmal vom Tisch. Zwar bereitet das Unternehmen den Gang an die Börse bereits seit längerer Zeit vor, doch hält Firmenchef Sam Altman den aktuellen Zeitpunkt angesichts der anhaltenden Diskussion über Sicherheitsrisiken leistungsfähiger KI-Systeme inzwischen eher für ungeeignet. Einen Start im kommenden Jahr schloss er aber nicht explizit aus.

Der Aufschub fällt dabei in eine Phase, in der sich die Debatte über die Geschwindigkeit der KI-Entwicklung grundsätzlich zu verändern scheint. Altman deutete in einem Interview mit dem Magazin Fortune sogar an, dass führende Unternehmen der Branche wohl kurz vor einer Vereinbarung stehen, die das Entwicklungstempo von KI reduzieren soll und gleichzeitig eine Zusammenarbeit bei der Eindämmung möglicher Risiken forciert.

Damit nähert sich Altman erstmals der Position von Anthropic-Chef Dario Amodei an, welcher bereits öffentlich dafür plädierte, die Entwicklung leistungsfähiger KI-Systeme zu verlangsamen. Ein zu hohes Tempo bezeichnete Amodei als leichtsinnig. Altman unterstützt inzwischen diese Forderung, ebenso wie Tesla- und SpaceX-Chef Elon Musk.

Die Sicherheitsdiskussion betrifft dabei nicht nur theoretische Risiken zukünftiger Systeme. Zuletzt hatte auch ein Vorfall bei OpenAI für Aufmerksamkeit gesorgt, bei dem ein noch unveröffentlichtes KI-Modell eigenständig einen Hackerangriff auf die Plattform Hugging Face ausgeführt hatte. Derartige Ereignisse haben die Debatte darüber verstärkt, wie weit autonome Fähigkeiten von KI-Systemen reichen dürfen und welche Kontrollmechanismen letztlich erforderlich sind.

Die Entscheidung bedeutet allerdings nicht, dass OpenAI seine Börsenpläne grundsätzlich aufgegeben hat. Aus Altmans Aussagen lässt sich lediglich ableiten, dass eine IPO 2026 nicht stattfinden soll. Ob OpenAI bereits 2027 einen neuen Anlauf unternimmt oder den Börsengang noch länger verschiebt, ist derzeit noch unklar.