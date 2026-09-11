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Chinesische Speicherhersteller sollen sich in den vergangenen Jahren umfangreich mit Lithografiesystemen des niederländischen Herstellers ASML eingedeckt haben. Nach einem Bericht der Financial Times (Paywall) verfügen unter anderem CXMT und YMTC inzwischen wohl über ausreichend Anlagen, um ihre geplanten Kapazitätserweiterungen für die kommenden drei Jahre abzudecken.

Für beide Unternehmen sind die Bestände angesichts ihrer Expansionspläne von großer Bedeutung. YMTC gilt als größter chinesischer Hersteller von NAND-Flash und kommt den vorliegenden Angaben zufolge inzwischen auf einen weltweiten Marktanteil von rund 14 %. Das Unternehmen will seine Produktion in den nächsten Jahren verdoppeln und damit noch deutlich näher an die führenden Anbieter des globalen NAND-Markts heranrücken. Auch CXMT plant einen starken Ausbau. Der chinesische DRAM-Hersteller produziert unter anderem Speicher nach DDR5- und LPDDR6-Standard und soll derzeit etwa zehn Prozent des Weltmarkts abdecken.

Der Zugang chinesischer Hersteller zu aktueller ASML-Technik ist derzeit allerdings stark eingeschränkt. Aufgrund umfangreicher Exportkontrollen darf das Unternehmen keine EUV-Systeme nach China liefern. Auch bei älteren DUV-Systemen gelten bestimmte Einschränkungen. Verfügbar sind aber unter anderem Maschinen wie der bereits 2015 eingeführte Twinscan NXT:1980Di.

Trotz der Beschränkungen bleibt China aber ein wichtiger Markt für ASML. In den vergangenen vier Quartalen lieferte der Konzern Lithografietechnik im Wert von rund 7,2 Milliarden Euro in das Land. In früheren Quartalen lagen die Umsätze aber teils deutlich höher. Einzelne DUV-Systeme können dabei bis zu 60 Millionen Euro kosten. Entsprechend groß dürfte der finanzielle Aufwand gewesen sein, mit dem sich chinesische Hersteller für die kommenden Ausbauphasen abgesichert haben. Die frühzeitige Beschaffung reduziert dabei nun das Risiko von kurzfristigen Engpässen.

Parallel versucht China aber auch eine eigene Lithografieindustrie aufzubauen. Huawei soll bei diesen Bemühungen inzwischen eine wichtige Rolle spielen. Von einem schnellen Ersatz für ASML kann aber wohl dennoch nicht ausgegangen werden. Denn die chinesischen Chipproduzenten sollen bei der Einführung der heimischen Technik weiterhin noch eher vorsichtig vorgehen.