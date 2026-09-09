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Amazon und Qualcomm bauen ihre Zusammenarbeit im Bereich der KI-Infrastruktur deutlich aus. Die Unternehmen haben eine mehrjährige Kooperation vereinbart, in deren Rahmen Qualcomm speziell angepasste Chips für Amazons Rechenzentren entwickeln soll.

Qualcomm spricht dabei explizit nicht von einem einfachen Verkauf bestehender KI-Beschleuniger an Amazon. Stattdessen wollen die Unternehmen gemeinsam maßgeschneiderte Halbleiter entwickeln, die auf die Anforderungen der Infrastruktur von Amazon Web Services (AWS) abgestimmt werden. Die Vereinbarung erstreckt sich über mehrere Chipgenerationen. Konkrete Angaben zur Stückzahl und zum finanziellen Umfang des Geschäfts machte Qualcomm zwar zunächst nicht, aber der Pflichtmitteilung an die Börse ist zu entnehmen, dass es dabei wohl um einen Gesamtwert von rund 60 Milliarden US-Dollar geht.

Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit liegt auf KI-Inferenz, also dem Betrieb bereits trainierter Modelle in Rechenzentren. Gerade dieser Bereich gewinnt mit zunehmender Nutzung generativer und agentischer KI-Systeme massiv an Bedeutung.

Neben den eigentlichen Rechenchips erstreckt sich die Zusammenarbeit aber auch auf die Verbindungstechnik innerhalb der Rechenzentren. Qualcomm soll Amazon mit optischen Lösungen für hohe Datenraten unterstützen. Vorgesehen sind Verbindungen mit bis zu 1,6 Tbit/s sowie darauffolgende Generationen. Zum Einsatz kommen sollen dabei unter anderem Qualcomms SerDes-Technik und optische DSPs.

Für Qualcomm eröffnet die Vereinbarung einen weiteren Zugang zum Hyperscaler-Markt. Das Unternehmen ist traditionell vorwiegend für seine Smartphone-Plattformen bekannt, baut sein Geschäft mit Rechenzentrumsprozessoren und KI-Beschleunigern inzwischen aber wieder erheblich aus. Neben Amazon gehört mittlerweile auch Meta zu den Großkunden: Erst im Juni vereinbarten Qualcomm und Meta eine mehrjährige Kooperation, bei der der Dragonfly C1000 für kommende Servergenerationen des Konzerns vorgesehen ist.

Welche technischen Eigenschaften die gemeinsam mit Amazon entwickelten KI-Chips besitzen werden und wann die ersten Produkte in AWS-Rechenzentren eingesetzt werden, geht aus der Ankündigung noch nicht hervor. Fest steht bislang aber, dass Amazon und Qualcomm ihre Zusammenarbeit über mehrere Hardwaregenerationen hinweg anlegen.