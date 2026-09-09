Werbung

Der Preisdruck auf dem DRAM-Markt dürfte auch im dritten Quartal 2026 anhalten. Nach aktuellen Prognosen des Marktforschungsunternehmens TrendForce sollen insbesondere Speicherprodukte für Consumer-Geräte erneut teurer werden. Während sich die Preissteigerungen bei herkömmlichem DRAM insgesamt abschwächen, erwartet TrendForce für Consumer-DRAM unter den verschiedenen Produktkategorien den stärksten Anstieg. Ursache ist vor allem das zunehmend eingeschränkte Angebot.

Konkrete Prozentwerte nennt TrendForce in der aktuellen Mitteilung für Consumer-DRAM nicht. Für konventionellen DRAM insgesamt rechnet das Marktforschungsunternehmen im dritten Quartal aber mit einem Anstieg der Vertragspreise um 13 bis 18 % gegenüber dem vorherigen Quartal. Damit setzt sich die Verteuerung fort, fällt allerdings weniger drastisch aus als in der ersten Jahreshälfte.

Bereits zu Jahresbeginn stiegen die Preise ungewöhnlich stark: Für das erste Quartal hatte TrendForce bei konventionellem DRAM einen Zuwachs der Vertragspreise um 90 bis 95 % prognostiziert. Im zweiten Quartal wurden weitere 58 bis 63 % erwartet. Bei Consumer-DRAM ging das Marktforschungsunternehmen im Frühjahr allein für das zweite Quartal von einer Verteuerung um 45 bis 50 % aus.

Für klassische Consumer-Produkte verschärft sich dadurch die Versorgungssituation. Hinzu kommt, dass große Hersteller ihre Produktion älterer Speichertechnologien bereits zurückfahren oder entsprechende Produkte auslaufen lassen. Die daraus entstehende Lücke lässt sich von kleineren Produzenten nur teilweise schließen. Besonders bei älteren DRAM-Generationen waren deshalb in den vergangenen Monaten bereits erhebliche Preissteigerungen zu beobachten.

Eine schnelle Entspannung durch zusätzliche Produktionskapazitäten zeichnet sich zudem aktuell nicht ab. Samsung, SK hynix und Micron wollen das verfügbare Bitvolumen 2026 und 2027 vor allem durch den Wechsel auf modernere Fertigungsverfahren erhöhen. Die Zahl der gestarteten Wafer soll dagegen nur moderat wachsen. Verbesserungen der Fertigung, zusätzliche Reinraumflächen und die Umwidmung bestehender Kapazitäten können das Angebot zwar vergrößern, reichen nach Einschätzung von TrendForce aber zunächst nicht aus, um mit dem Nachfragewachstum Schritt zu halten.

Auf der anderen Seite stoßen die Preiserhöhungen zunehmend an ihre Grenzen. Hersteller von PCs und Smartphones können die höheren Speicherkosten nicht beliebig auffangen. TrendForce führt die für das dritte Quartal erwartete Verlangsamung des allgemeinen DRAM-Preisanstiegs unter anderem darauf zurück, dass die Kunden weitere Verteuerungen immer schwerer akzeptieren können.

Für Verbraucher bedeutet die Entwicklung, dass Arbeitsspeicher und Geräte mit hohem Speicherbedarf vorerst unter Preisdruck bleiben dürften. Der Markt befindet sich dabei in einer ungewöhnlichen Situation: Die Nachfrage nach klassischen Consumer-Produkten ist keineswegs besonders stark, dennoch steigen die Preise. Ausschlaggebend ist vielmehr die Angebotsseite, da Speicherhersteller ihre begrenzten Kapazitäten verstärkt auf Server, KI-Infrastruktur und höherpreisige Produkte konzentrieren. Entsprechend erwartet TrendForce gerade bei Consumer-DRAM weiterhin überdurchschnittliche Preissteigerungen.