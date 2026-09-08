Werbung

DeepSeek bereitet derzeit den Aufbau eines besonders großen KI-Rechenzentrums auf Basis chinesischer Hardware vor. Nach einem Bericht von Bloomberg sollen mindestens 160.000 Ascend-950DT-Beschleuniger von Huawei in einer Anlage in der Inneren Mongolei eingesetzt werden. Damit würde dort einer der bislang größten bekannten Cluster mit chinesischen KI-Prozessoren entstehen. Weder Huawei noch DeepSeek haben die Pläne allerdings bislang offiziell bestätigt.

Die Huawei-Beschleuniger sollen nach den bisherigen Informationen primär für die Inferenz eingesetzt werden, also für den eigentlichen Betrieb bereits trainierter KI-Modelle und die Verarbeitung von Nutzeranfragen. Für das Training neuer großer Modelle will DeepSeek die Ascend-950DT-Chips dem Bericht zufolge zunächst nicht verwenden. Das ist insofern bemerkenswert, als Huawei den Prozessor ausdrücklich sowohl für die Decode-Phase der Inferenz als auch für Modelltraining entwickelt hat.

Damit zeichnet sich bei DeepSeek vorerst eine Trennung der Recheninfrastruktur ab. Für besonders anspruchsvolle Trainingsläufe setzte das chinesische Unternehmen bislang unter anderem Nvidia-Beschleuniger ein, während Huawei-Hardware zunehmend den späteren Betrieb der Modelle übernehmen könnte. Ein Cluster aus 160.000 Ascend-Chips hätte dabei eine Größenordnung in Bezug auf die Inferenzleistung, die weit über bisherigen öffentlich bekannten Installationen mit chinesischen KI-Beschleunigern liegen würde.

Der Ascend 950DT gehört zu Huaweis neuer Generation von KI‑Prozessoren. Nach den offiziellen Spezifikationen verfügt jeder Beschleuniger über 144 GB des von Huawei als HiZQ 2.0 bezeichneten Hochbandbreitenspeichers. Die Speicherbandbreite beträgt 4 TB/s, während die Verbindung zu anderen Beschleunigern bis zu 2 TB/s erreichen soll. Bei Berechnungen mit FP8 nennt Huawei eine Spitzenleistung von 1 PetaFLOPS, mit MXFP4 sind es 2 PetaFLOPS. Der Hersteller hatte die Markteinführung des 950DT ursprünglich erst für das vierte Quartal 2026 angekündigt.