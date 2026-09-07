Werbung

Samsung richtet offenbar einen erheblichen Teil seiner fortschrittlichen Foundry-Kapazitäten auf die Produktion von HBM4 aus. Nach einem Bericht von ZDNet Korea werden inzwischen sogar mehr als 50 % der verfügbaren 4-nm-Kapazität des Unternehmens für die Fertigung der Base Dies des Hochleistungsspeichers eingesetzt. Damit reagiert Samsung vor allem auf die steigende Nachfrage nach HBM4, der unter anderem für kommende KI-Beschleuniger vorgesehen ist.

Die Verlagerung der Produktionskapazitäten hat sich dabei seit Mitte des Jahres deutlich beschleunigt. Samsung hatte im Februar 2026 erst mit der kommerziellen Fertigung und Auslieferung von HBM4 begonnen, wobei die Stückzahlen in der ersten Jahreshälfte noch vergleichsweise gering ausfielen. Seit dem dritten Quartal soll die Produktion aber signifikant ausgeweitet worden sein. Nach Angaben aus Branchenkreisen läuft Samsungs 4-nm-Fertigung derzeit praktisch unter Vollauslastung.

Die 4- bis 7-nm-Fertigung findet dabei unter anderem in den Foundry-Linien S5 und S6 der Werke P2 und P3 in Pyeongtaek statt. ZDNet Korea schätzt die gesamte für 4 nm verfügbare Kapazität auf ungefähr 30.000 Wafer pro Monat. Bei einem Anteil von mindestens 50 Prozent könnten damit derzeit etwa 15.000 Wafer monatlich allein für HBM4-Base-Dies eingesetzt werden. Allerdings handelt es sich dabei bloß um eine Branchenschätzung. Samsung selbst veröffentlicht indes keine konkreten Produktionszahlen.

Zumindest in den Geschäftszahlen macht sich die ausgeweitete Fertigung jedoch bereits bemerkbar. Samsung hatte bei der Vorlage der Zahlen für das zweite Quartal erklärt, dass der HBM4-Umsatz im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal auf mehr als das Dreifache steigen könnte. Für die gesamte zweite Jahreshälfte rechnet das Unternehmen sogar damit, dass HBM4 deutlich mehr als 60 % der eigenen HBM-Umsätze ausmacht.