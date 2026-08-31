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NVIDIA und MediaTek beabsichtigen ihre langjährige Zusammenarbeit deutlich auszubauen und künftig gemeinsam KI‑Plattformen zu entwickeln, die vom Rechenzentrum über lokale KI-Systeme bis hin zu Fahrzeugen reichen. Dabei kombiniert NVIDIA seine Technologien für beschleunigtes Computing, KI, Grafik und Software mit MediaTeks Erfahrung bei kundenspezifischen Chips, energieeffizienten SoCs, Advanced Packaging, Interconnects und Konnektivität. Einen Schwerpunkt bildet die Integration von MediaTek in das NVLink-Fusion-Ökosystem von NVIDIA.

MediaTek soll die NVLink-Fusion-Plattform künftig als Grundlage für die Entwicklung kundenspezifischer KI-Beschleuniger anbieten. Die Plattform stellt dafür bereits validierte Technologien für Multi-Die-XPUs bereit und umfasst unter anderem NVLink-Fusion-Chiplets für die Anbindung an die NVLink-Scale-up-Fabric, NVLink-C2C für die energieeffiziente Kommunikation zwischen Prozessoren sowie NVHBM als angepasste Speicherarchitektur. MediaTek übernimmt dabei unter anderem die Anpassung von Konnektivität, Speicher, Packaging sowie Leistungs- und Energieeigenschaften, während die resultierenden Beschleuniger in NVIDIAs Rack-Scale-Infrastruktur integriert werden sollen.

Parallel dazu wird die Zusammenarbeit bei lokalen KI-Systemen und im Automotive-Bereich fortgesetzt. Aufbauend auf der gemeinsamen Entwicklung des GB10 Grace Blackwell Superchips für den DGX Spark sollen weitere Generationen von RTX Spark und DGX Spark entstehen, die NVIDIA-GPUs mit MediaTek-SoCs kombinieren.

Im Fahrzeugbereich arbeiten beide Unternehmen an zukünftigen Plattformen für KI-gestützte, softwaredefinierte Fahrzeuge. MediaTeks Dimensity-Auto-Plattformen sollen dabei NVIDIA-Technologien für KI und RTX-Grafik nutzen und mit DRIVE AGX kombiniert werden können.