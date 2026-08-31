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NVIDIA legt offenbar die Vorbereitungen für das neue Finanzierungsmodell mit Betreibern von KI-Rechenzentren wieder auf Eis. Der Konzern hatte geplant, kleinere Infrastrukturunternehmen beim Kauf seiner KI-Beschleuniger finanziell zu unterstützen und sich im Gegenzug über mehrere Jahre an deren Umsätzen zu beteiligen. Innerhalb des Unternehmens soll das Konzept allerdings einige Bedenken ausgelöst haben, vor allem weil das Unternehmen damit vergleichsweise weitreichenden Einfluss auf das Geschäft seiner Kunden erhalten hätte.

Hinter den Überlegungen stand primär der hohe Kapitalbedarf beim Aufbau neuer KI‑Infrastruktur. Selbst für kleinere Rechenzentrumsbetreiber können größere GPU-Cluster Investitionen in Milliardenhöhe erfordern. NVIDIA wollte daher nicht nur die benötigte Hardware liefern, sondern deren Anschaffung auch teilweise selbst finanzieren.

Dabei wollte das Unternehmen offenbar sogar einen Teil des wirtschaftlichen Risikos übernehmen: Falls Betreiber nicht genügend Kunden für ihre GPU-Kapazitäten gefunden hätten, hätte NVIDIA die freien Ressourcen selbst angemietet. Für die Infrastrukturunternehmen hätte dies die Gefahr reduziert, nach hohen Investitionen auf ungenutzten Rechenkapazitäten sitzenzubleiben. Gleichzeitig hätte NVIDIA einen zusätzlichen Anreiz geschaffen, neue Rechenzentren möglichst umfassend mit den eigenen Beschleunigern auszustatten.

Nach Informationen des Wall Street Journal (Paywall) sahen die Planungen allerdings noch deutlich weitergehende Vorgaben vor. So hätten die Betreiber etwa ihre eigenen GPU-Kapazitäten auch für einige US-Dollar pro Stunde und Beschleuniger weitervermieten müssen. Gerade dieser Punkt soll innerhalb des Konzerns wohl auf deutliche Kritik gestoßen sein.

So kamen Bedenken auf, dass NVIDIA mit den Vorgaben für die Preise zu stark in die Geschäfte seiner Kunden eingreifen würde. Gleichzeitig stand dabei die Frage im Raum, ob der Konzern damit seine ohnehin starke Stellung auf dem Markt für KI-Beschleuniger nicht zu sehr überdehnt. Die Vorbereitungen für das Programm wurden dem Bericht zufolge daher inzwischen ausgesetzt. Welche Gründe letztlich den Ausschlag für diese Entscheidung gaben, ist allerdings nicht bekannt.

Das Konzept verdeutlicht aber, dass NVIDIA inzwischen ein gänzlich neues Selbstverständnis entwickelt hat und seine finanziellen Möglichkeiten zunehmend nutzt, um über den Verkauf von GPUs hinaus Einfluss auf das wachsende KI-Ökosystem zu nehmen.