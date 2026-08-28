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Dem Druck der US-Regierung nachgebend hat SK hynix die Grundsteinlegung eines neuen Packaging-Werks in West Lafayette, im US-Bundesstaat Indiana, verkündet. Auf 470.000 m² sollen eine "HBM-Produktionslinie" sowie eine Forschungs- und Entwicklungs-Testumgebung für Advanced Packaging entstehen.

Dass hier eine "HBM-Produktionslinie" entsteht bedeutet aber nicht, das SK hynix auch den DRAM in den USA fertigt. Dies wird weiterhin in den Fabs in Südkorea geschehen. Die Wafer oder Chips werden dann aber in den USA zu HBM gestapelt. Ab Ende 2029 sollen in West Lafayette erste Chips ausgeliefert werden.

Rund 4 Milliarden US-Dollar investiert SK hynix in den USA. Dies ist nur ein Bruchteil dessen, was im Heimatland in neuen Chipfabriken investiert wird, und auch deutlich weniger im Vergleich zu TSMC, Samsung und Micron. Es geht hier vorrangig darum, den Stempel "Made in the USA" zu bekommen.

Im Rahmen der Grundsteinlegung fiel noch eine bemerkenswerte Einschätzung seitens SK hynix, auch wenn diese viele angesichts der aktuellen Situation nicht mehr überraschen dürfte. So geht SK hynix davon aus (via Reuters), dass die Speicherknappheit noch bis 2030 anhalten wird. Hier gehen die Südkoreaner sicherlich davon aus, dass auch die Nachfrage weiterhin so hoch bleiben oder gar noch steigen wird. Sollte sich dies bewahrheiten, ist auch so schnell nicht mit sinkenden Preisen für Speicher- oder darüber angeordnete Produkte zu rechnen.