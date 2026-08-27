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Waymo bereitet den Start seines autonomen Fahrdienstes in Deutschland vor. Als erste Stadt hat das Unternehmen dabei München ausgewählt. Bereits in den kommenden Wochen sollen Fahrzeuge des zum Alphabet-Konzern gehörenden Unternehmens im Münchner Straßenverkehr auftauchen. Bis Fahrgäste die Robotaxis nutzen können, wird allerdings noch einige Zeit vergehen: Einen kommerziellen Betrieb stellt Waymo erst für Ende 2027 in Aussicht.

Die ersten Fahrten dienen zunächst der Erfassung des lokalen Straßennetzes. Die Fahrzeuge werden dabei noch manuell gesteuert und von geschultem Personal begleitet. Auf Grundlage dieser Fahrten will Waymo hochauflösende Karten erstellen und sein autonomes Fahrsystem an die Verkehrsbedingungen in München anpassen. Erst nach dieser Erprobungsphase soll schrittweise der Übergang zum autonomen Betrieb erfolgen.

Der geplante Deutschland-Start ist Teil der internationalen Expansion des Unternehmens. Waymo betreibt bereits kommerzielle Robotaxi-Dienste und spricht von Hunderttausenden Fahrten pro Woche. Insgesamt seien mit dem Dienst inzwischen mehr als 20 Millionen Fahrten durchgeführt worden. Mit München kommt nun ein Standort hinzu, der durch die ansässige Automobilindustrie, Zulieferer und Forschungseinrichtungen laut Waymo eine besondere Rolle für die Entwicklung neuer Mobilitätstechnologien spielt.

Unterstützung für die Pläne kommt dabei von Bund und Freistaat. Christian Hirte, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr, sieht in der Entscheidung einen Beleg dafür, dass der deutsche Rechtsrahmen einen regulären Betrieb autonomer Mobilitätsangebote grundsätzlich ermöglicht. Waymo betrachtet den Robotaxi-Dienst vor allem als Ergänzung zu bestehenden Verkehrsmitteln. Das Angebot soll neben dem öffentlichen Nahverkehr sowie dem Rad- und Fußverkehr eine weitere Möglichkeit für die Fortbewegung innerhalb der Stadt schaffen.

Eine zentrale Rolle spielt dabei laut dem Unternehmen die Sicherheit der Fahrzeuge. Waymo verweist etwa auf Daten aus inzwischen mehr als 350 Millionen vollständig autonom gefahrenen Kilometern. Nach Angaben des Unternehmens treten bei seinen Fahrzeugen im Vergleich zu menschlichen Fahrern 16-mal weniger Unfälle mit Schwerverletzten auf. Bei Unfällen mit verletzten Fußgängern nennt Waymo einen Faktor von 14, bei verletzten Radfahrern einen Faktor von sechs. Die Zahlen stammen allerdings vom Unternehmen selbst.

Sollte das Genehmigungsverfahren wie geplant verlaufen, könnten Ende 2027 erstmals regulär buchbare Waymo-Robotaxis in einer deutschen Stadt unterwegs sein. München würde damit zum ersten deutschen Markt für den kommerziellen Fahrdienst des US-Unternehmens.