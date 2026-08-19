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Der chinesische Roboterhersteller Unitree hat bei seinem Börsendebüt in Shanghai einen außergewöhnlichen Start hingelegt. Die Aktie von Hangzhou Yushu Technology, wie das Unternehmen offiziell heißt, notierte am ersten Handelstag zeitweise 629 % über dem Ausgabepreis. Zum Handelsschluss blieb davon noch ein Plus von rund 460 % übrig. In der Spitze erreichte Unitree damit eine Bewertung von umgerechnet etwa 59 Milliarden Euro.

Diese Bewertung steht einem bislang vergleichsweise kleinen Geschäft gegenüber. Für 2025 meldete Unitree einen Umsatz von 1,7 Milliarden Yuan, umgerechnet rund 218 Millionen Euro. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis erreichte nach dem Börsenstart nahezu 1.200 und zeigt damit, welche Wachstumserwartungen in dem Aktienkurs eingepreist sind.

Durch den Börsengang selbst nahm Unitree rund 783 Millionen Euro ein. Dafür wurden 40,45 Millionen neue Aktien ausgegeben. Das Interesse insbesondere von Privatanlegern war erheblich: Die für Kleinanleger vorgesehene Tranche soll mehr als 8.000-fach überzeichnet gewesen sein.

Der Kursanstieg findet vor dem Hintergrund eines breiteren Börsenbooms bei chinesischen Technologieunternehmen statt. Wenige Wochen zuvor hatte der Speicherchiphersteller CXMT bei seinem Börsendebüt einen Kursgewinn von 466 % erzielt. Allerdings wird die Vergabe von Kapital über den chinesischen Aktienmarkt stark von staatlichen industriepolitischen Prioritäten beeinflusst. Unternehmen aus strategisch wichtigen Bereichen erhalten dadurch besondere Aufmerksamkeit.

Unitree gehört zu den prominentesten chinesischen Unternehmen auf dem Gebiet humanoider Roboter. Zu den Investoren zählen Tencent, Alibaba und Meituan sowie staatlich unterstützte Technologiefonds. Peking betrachtet Robotik als eine Schlüsseltechnologie, die unter anderem dazu beitragen könnte, den langfristig durch die demografische Entwicklung entstehenden Arbeitskräftemangel abzufedern.

Wie weit sich der kommerzielle Markt für humanoide Roboter tatsächlich entwickelt, ist bislang aber offen. Unitree lieferte 2025 mehr als 5.500 humanoide Maschinen aus und gilt gemessen am Umsatz als größter Anbieter der Branche. Ein erheblicher Teil der Geräte geht jedoch weiterhin an Universitäten und Forschungseinrichtungen. Der Einsatz in Fabriken und privaten Haushalten steht dagegen noch am Anfang. Die Prognosen gehen aber von einem rasanten Wachstum aus. Einige Analysten rechnen bis 2060 sogar mit einer weltweiten Verbreitung von bis zu drei Milliarden humanoider Roboter.