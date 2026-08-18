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Der Zahlungsdienstleister Stripe steht offenbar vor einer milliardenschweren Übernahme im KI-Sektor. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg hat sich das Unternehmen mit dem kalifornischen Startup OpenRouter auf einen Kauf verständigt. Der vereinbarte Preis soll bei mehr als sieben Milliarden US-Dollar liegen. Eine offizielle Bestätigung der beteiligten Unternehmen gibt es bislang allerdings nicht.

Bereits im vergangenen Monat hatte das Wall Street Journal über Gespräche zwischen Stripe und OpenRouter berichtet. Bloomberg zufolge haben die Verhandlungen inzwischen aber zu einer Einigung über die finanziellen Bedingungen geführt. Die Nachrichtenagentur beruft sich dabei auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Sowohl Stripe als auch OpenRouter lehnten eine Stellungnahme zu dem Bericht jedoch ab.

OpenRouter betreibt eine Plattform, die Anwendern einen zentralen Zugang zu zahlreichen KI-Sprachmodellen bietet. Statt eigene Schnittstellen und Vertragsbeziehungen mit verschiedenen Modellanbietern verwalten zu müssen, können Anwendungen über eine gemeinsame API auf die unterschiedlichen Angebote zugreifen. Nach Angaben des Unternehmens stehen auf diesem Weg mehr als 400 Modelle zur Verfügung.

Dazu gehören Modelle von Anbietern wie OpenAI, Anthropic, Google, Meta und Mistral. Nutzer verwenden dabei einen OpenRouter-API-Key und können anschließend je nach Anwendung zwischen den verfügbaren Modellen wechseln. Die Plattform übernimmt damit die Rolle einer Vermittlungs- und Abstraktionsschicht zwischen den Betreibern der KI-Modelle und den Nutzern.

Sollte sich der von Bloomberg genannte Kaufpreis bestätigen, hätte OpenRouter innerhalb weniger Monate erheblich an Wert gewonnen. Noch im Mai 2026 wurde das Startup im Rahmen einer Finanzierungsrunde mit rund 1,3 Milliarden Dollar bewertet. Ein Übernahmepreis von mehr als sieben Milliarden Dollar entspräche damit mehr als dem Fünffachen dieser Bewertung.

Für Stripe wäre die Transaktion ein umfangreicher Schritt über das angestammte Geschäft mit Zahlungsabwicklung und Finanzinfrastruktur hinaus. Durch OpenRouter würde das Unternehmen eine etablierte Schnittstelle zwischen Entwicklern und zahlreichen kommerziellen sowie offenen KI-Modellen übernehmen.