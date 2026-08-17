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Der Ventilatoren- und Motorspezialist ebm-papst steht vor einem Eigentümerwechsel. Die drei Gesellschafterfamilien haben eine Vereinbarung über den Verkauf ihrer Anteile an den US-Konzern Madison Air unterzeichnet. Im Rahmen der Transaktion wird das Unternehmen aus Mulfingen mit einem Enterprise Value von 5,1 Milliarden Euro bewertet. Der Abschluss ist nach den erforderlichen regulatorischen Freigaben für Ende 2026 vorgesehen.

Madison Air ist auf Lösungen zur Luftqualität und Kühlung für geschäftskritische Anwendungen spezialisiert. Zu den bedienten Märkten gehören unter anderem Rechenzentren, Reinräume, das Gesundheitswesen, industrielle Fertigungsanlagen und Wohngebäude. Das Unternehmen ist bislang primär in Nordamerika aktiv. Mit der Übernahme von ebm-papst erhält der US-Konzern aber einen deutlich stärkeren Zugang zu den europäischen und asiatischen Märkten.

Umgekehrt soll ebm-papst von der Position des neuen Eigentümers in den USA profitieren. Madison Air wird seine Erfahrung unter anderem bei Fertigung, Lieferketten und Vermarktung einbringen. Weiterhin eröffnet die Zugehörigkeit zum US-Konzern ebm-papst künftig einen Zugang zum amerikanischen Kapitalmarkt. Nach Angaben beider Unternehmen ergänzen sich ihre bisherigen regionalen Schwerpunkte weitgehend.

Für Madison Air ist insbesondere die Ventilations- und Motorentechnik des deutschen Unternehmens interessant. ebm-papst entwickelt unter anderem Ventilatoren, Antriebe und integrierte Lösungen für die Luft-, Kälte- und Klimatechnik. Ein zunehmend wichtiges Geschäftsfeld bilden Kühlsysteme für Rechenzentren, deren Nachfrage durch den weltweiten Ausbau von KI-Infrastruktur deutlich zunimmt.

Die bisherigen Eigentümer begründen den Verkauf entsprechend mit den zusätzlichen Wachstums- und Investitionsmöglichkeiten. Madison Air verfüge neben finanziellen Ressourcen über eine starke Stellung auf dem US-Markt und eigene Technologien in der Luft- und Kühltechnik.

Am Hauptsitz von ebm-papst soll sich durch den Eigentümerwechsel zunächst nichts Grundlegendes ändern. Mulfingen bleibt Unternehmenszentrale und soll weiterhin eine wichtige Rolle bei Forschung, Entwicklung und Produktion spielen. Auch bestehende arbeitsrechtliche Verpflichtungen, Tarifregelungen und Betriebsvereinbarungen bleiben nach Angaben der Unternehmen von der Transaktion unberührt.

ebm-papst beschäftigt weltweit mehr als 13.000 Menschen, davon rund 5.800 in Deutschland. Madison Air kündigt an, die Gruppe langfristig weiterentwickeln und bei Bedarf zusätzliches Kapital bereitstellen zu wollen. Bis zum tatsächlichen Eigentümerwechsel müssen allerdings noch die zuständigen Behörden zustimmen und die üblichen Vollzugsbedingungen erfüllt werden. Die Gesellschafterfamilien werden bei der Transaktion von Goldman Sachs Bank Europe als Finanzberater und Milbank als Rechtsberater begleitet. Sofern die erforderlichen Freigaben erteilt werden, soll die Übernahme bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.