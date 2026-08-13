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Ein Ende März gestarteter Supply-Chain-Angriff hat offenbar deutlich größere Auswirkungen als zunächst bekannt geworden sind. Der Angriff, der der Gruppe TeamPCP zugeschrieben wird, begann beim Schwachstellenscanner Trivy. Die kompromittierte Software gelangte anschließend über Abhängigkeiten und Entwicklungsprozesse in weitere Projekte. Betroffen war unter anderem auch LiteLLM, das als einheitliche Schnittstelle für unterschiedliche KI-Modelle und -Anbieter eingesetzt wird, primär die Versionen 1.82.7 und 1.82.8.

Beide Versionen gelangten über das Python-Paketverzeichnis PyPI in Umlauf. Nach Angaben der LiteLLM-Entwickler waren die kompromittierten Pakete dort aber lediglich rund 40 Minuten verfügbar. Diese vergleichsweise kurze Zeitspanne reichte jedoch offenbar aus, damit die manipulierte Software auf Systeme zahlreicher Unternehmen und anderer Organisationen heruntergeladen wurde.

Der eingeschleuste Schadcode suchte dort gezielt nach vertraulichen Informationen. Dazu gehörten Umgebungsvariablen, API-Schlüssel, Tokens und andere Anmeldedaten. Nach Analysen der Sicherheitsunternehmen CloudSEK und Hudson Rock umfasst die mutmaßliche Beute ein rund 153 GByte großes RAR-Archiv. Darin befinden sich den Forschern zufolge 433.909 Dateien mit Zugangsdaten und weiteren sensiblen Informationen. Insgesamt lassen sich die Daten 2.488 Organisationen zuordnen, die LiteLLM zum Zeitpunkt des Angriffs verwendeten.

Wie weitreichend der Vorfall dabei ist, zeigt die von Hudson Rock ausgewertete Opferliste. Darauf finden sich zahlreiche international bekannte Unternehmen aus der Technologie-, Industrie-, Automobil- und Unterhaltungsbranche. Genannt werden unter anderem auch Amazon, Microsoft, Nvidia, Intel, IBM, Cisco, Adobe, Samsung, SAP, Salesforce, HP und eBay.

Auch Unternehmen aus der Spielebranche wie Epic Games, Ubisoft sowie zahlreiche deutsche und europäische Konzerne sollen in dem Datenbestand auftauchen. Dazu gehören Siemens, Bosch, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Airbus und die Deutsche Bahn. Die Aufnahme eines Unternehmens in den ausgewerteten Datenbestand bedeutet dabei, dass diesem abgegriffene Informationen zugeordnet werden können; welche konkreten Systeme damit erreichbar waren, kann sich von Fall zu Fall aber unterscheiden.

Für betroffene Organisationen reicht es nicht aus, lediglich die kompromittierten LiteLLM-Versionen zu entfernen. Zugangsdaten und Schlüssel, die auf Systemen mit Version 1.82.7 oder 1.82.8 vorhanden waren, sollten als potenziell kompromittiert betrachtet und ausgetauscht werden. Zusätzlich empfiehlt sich eine Untersuchung der betroffenen Infrastruktur auf ungewöhnliche Anmeldungen und andere verdächtige Aktivitäten.