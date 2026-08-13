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Intel erwägt derzeit offenbar eine Rückkehr in den Speichermarkt. Konzernchef Lip-Bu Tan sieht in neuen Speichertechnologien inzwischen sogar ein strategisch interessantes Geschäftsfeld. Nun deutete er an, dass sich das Unternehmen bereits mit neuen Architekturen beschäftigt. Dabei brachte er auch eine engere Verbindung von Prozessor und Speicher ins Gespräch.

Damit vollzieht Tan eine Kehrtwende. In der Vergangenheit hat er Investitionen in diesen Bereich aufgrund seines Charakters noch als weitgehend austauschbares Massengeschäft eher gemieden. Durch die steigende Bedeutung von DRAM und NAND sowie neue technische Ansätze hat sich die Situation nun jedoch verändert. Insbesondere der durch KI-Anwendungen stark gestiegene Speicherbedarf hat die Branche zuletzt wirtschaftlich signifikant aufgewertet.

Konkrete Angaben zu Intels Plänen machte Tan jedoch nicht. Er sprach lediglich von einem Projekt rund um neue Speicherarchitekturen, dessen Einzelheiten derzeit noch nicht bekannt gegeben werden sollen. Einen weiteren Hinweis liefert allerdings eine Personalentscheidung: Intel hat Seok-Hee Lee verpflichtet, der zuvor den Speicherhersteller SK Hynix geführt hatte.

Technisch könnte Intel unter anderem daran arbeiten, Speicher und CPU wesentlich enger miteinander zu verbinden. Tan hält es etwa für denkbar, Speicher direkt über einem Prozessor zu stapeln. Durch eine solche Konstruktion könnten Datenwege verkürzt und möglicherweise Bandbreite sowie Energieeffizienz verbessert werden.

Zu den Überlegungen passt ein zuletzt bekannt gewordenes Intel-Patent für eine als XBM bezeichnete Speicherarchitektur. Der darin beschriebene Aufbau verzichtet auf den Silizium-Interposer, der bei klassischem High Bandwidth Memory zur Verbindung von Speicherstapeln und Rechenchip eingesetzt wird. Ob diese Technik tatsächlich mit dem von Tan erwähnten Projekt zusammenhängt, ist bislang allerdings nicht bestätigt.