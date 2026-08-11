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Jensen Huang hat Partnerschaften mit Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs und KKR angekündigt. Gemeinsam sollen unabhängige Finanzierungsplattformen entstehen, die im Zeitverlauf mehr als 500 Milliarden US-Dollar an Drittmitteln für den Ausbau von KI-Infrastruktur mobilisieren könnten. NVIDIA will Rechenkapazität damit nicht mehr nur als zu verkaufende Hardware, sondern als langfristig finanzierbares Infrastrukturvermögen positionieren. Die genannte Summe entspricht weder einem NVIDIA-Umsatz noch einem einzelnen Fonds oder einer festen Zusage für einen bestimmten Kunden.

Das zugrunde liegende Modell ähnelt der Projekt- und Asset-Finanzierung etwa bei Energieanlagen, Telekommunikationsnetzen oder Flugzeugen. Institutionelle Investoren finanzieren den Aufbau der KI-Rechenzentren und bewerten dabei eigenständig die erwartete Nachfrage, Auslastung, laufenden Einnahmen und den Restwert der Systeme. Die Betreiber vermieten die Rechenleistung anschließend an KI-Unternehmen, Cloud-Anbieter oder andere Kunden. So werden die hohen Anfangsinvestitionen von den Nutzern der Rechenleistung entkoppelt und auf langfristig orientierte Kapitalgeber verlagert.

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NVIDIA liefert dafür die technische Plattform aus Beschleunigern, Netzwerktechnik und Software, insbesondere CUDA. Das Unternehmen argumentiert, dass seine Systeme durch Software-Optimierungen länger produktiv bleiben und sich bei nachlassender Nachfrage eines Kunden an andere Betreiber oder Einsatzgebiete weitervermieten lassen. In einzelnen Fällen will NVIDIA zudem eine Restwertabsicherung von bis zu 25 % eines Projekts übernehmen. Das soll das Risiko der Investoren reduzieren, bedeutet aber zugleich, dass NVIDIA einen begrenzten Teil des Wertverlustrisikos der finanzierten Infrastruktur mitträgt.

Risiken der kreditfinanzierten KI-Expansion

NVIDIAs Kernmotiv ist, den Engpass Finanzierung neben Chips, Energie und Rechenzentrumsflächen zu beseitigen. Viele potenzielle Betreiber von KI-Rechenzentren verfügen nicht über das Kapital, um GPU-Cluster im Milliardenumfang sofort zu kaufen. Wenn institutionelle Investoren diese Anlagen finanzieren und die Betreiber die Kapazität vermieten, kann NVIDIA mehr Systeme verkaufen und die Einführung seiner Plattform beschleunigen. Zugleich stärkt das Modell die Bindung an NVIDIA: Die Finanzierung bezieht sich auf komplette „AI Factories“ aus Beschleunigern, Netzwerk und CUDA-Software, nicht nur auf einzelne GPUs. NVIDIA versucht damit, seine Technik als langfristig nutzbares und wiedervermarktbares Infrastrukturvermögen zu etablieren.

Für NVIDIA reduziert das die Abhängigkeit davon, dass Kunden ihre Investitionen vollständig aus eigener Bilanz finanzieren. Das eröffnet vor allem KI-Cloud-Anbietern und Start-ups den Zugang zu Rechenleistung und vergrößert potenziell den Absatzmarkt. NVIDIA betont, die Finanzpartner würden Kunden, Auslastung, erwartete Zahlungsströme und Restwerte selbst bewerten; die angekündigten mehr als 500 Milliarden US-Dollar sind dabei ein über die Zeit zu mobilisierendes Drittmittelvolumen, keine garantierten NVIDIA-Erlöse. In einzelnen Projekten will NVIDIA jedoch bis zu 25 % des Restwertrisikos absichern. Das senkt die Finanzierungshürde, lässt das Unternehmen aber auch einen Teil des Risikos mittragen.

Kritisch ist vor allem die Gefahr einer zirkulären Finanzierung: Wenn der Lieferant den Zugang seiner Kunden zu Kapital absichert, kann dies die Nachfrage nach dessen eigener Hardware stützen, auch falls die Auslastung hinter den Erwartungen zurückbleibt. Hinzu kommt ein Technologie- und Restwertrisiko. Neue GPU-Generationen können ältere Systeme schneller entwerten, während Mietpreise für Rechenleistung bei wachsendem Angebot sinken könnten; Software-Updates allein garantieren weder Auslastung noch einen hohen Wiederverkaufswert. Außerdem ist offen, welcher Anteil der angekündigten Summe tatsächlich zu finanzierten Projekten wird. Das Modell kann den Ausbau beschleunigen, verlagert aber einen wachsenden Teil des KI-Booms in langfristige Kredit- und Infrastrukturfinanzierungen.