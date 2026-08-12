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Intel hat bekannt gegeben, dass man neue Stammaktien ausgeben möchte, mit denen man bis zu 15 Milliarden US-Dollar einsammeln möchte. Dies soll neue Geldmittel bereitstellen, mit denen man zukünftige Investitionen umsetzen kann.
Die Kunden signalisieren weiterhin ein starkes und nachhaltiges Nachfrageumfeld, das durch beispiellose Investitionen in KI-Rechenleistung angetrieben wird. Fortschritte in aufstrebenden Bereichen wie physikalischer KI, speziell entwickelten Halbleiterchips, fortschrittlichen Packaging-Technologien und externen Wafern stellen für Intel erhebliche Wachstumschancen dar.
Intel beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, wozu unter anderem Investitionen und Betriebskapital gehören können.
Die Aktienemission soll Intel in die Lage versetzen, die sich bietenden Wachstumschancen weiter zu nutzen und gleichzeitig eine solide Bilanz sowie sein Engagement für ein Investment-Grade-Rating aufrechtzuerhalten.
Intel beabsichtigt, den Konsortialbanken der Emission eine 30-tägige Option zum Erwerb zusätzlicher Stammaktien im Gesamtwert von bis zu 2,25 Milliarden US-Dollar zum öffentlichen Ausgabepreis abzüglich der Emissionsrabatte einzuräumen.
Zu diesen Banken gehören J.P. Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley & Co. LLC und Citigroup.
Update: Aktienemissionen auf 20 Milliarden US-Dollar aufgestockt
Intel hat in einer Mitteilung verkündet, dass die Aktienemissionen auf eine Gesamtsumme von rund 20 Milliarden US-Dollar aufgestockt werden. Dies setzt sich zusammen aus 210.526.315 Stammaktien zu jeweils 95 US-Dollar sowie einer 30-tägigen Option zum Kauf von bis zu 31.578.947 zusätzlichen Stammaktien zum Emissionspreis abzüglich der Emissionsabschläge. Das Emissionsvolumen wurde von den zuvor angekündigten 15 Milliarden US-Dollar auf 20 Milliarden US-Dollar erhöht.