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AMD verstärkt seine Aktivitäten im Markt für KI-Beschleuniger mit einer weiteren Übernahme. Der Halbleiterhersteller hat eine verbindliche Vereinbarung zum Kauf des kanadischen Start-ups Taalas unterzeichnet. Das Unternehmen entwickelt spezialisierte Chips für die KI-Inferenz, bei denen das auszuführende Modell direkt in der Hardware abgebildet wird. Angaben zum Kaufpreis machte AMD bislang nicht.

Taalas wurde erst 2023 in Toronto gegründet und verfolgt einen deutlich anderen Ansatz als klassische GPU-Beschleuniger. Während GPUs flexibel für unterschiedliche Modelle und Rechenaufgaben eingesetzt werden können, entwickelt das Unternehmen anwendungsspezifische Chips, bei denen ein bestimmtes KI-Modell fest in das Silizium integriert ist. Dadurch sollen Rechenaufwand, Energiebedarf und Komplexität gegenüber universellen Beschleunigern sinken.

Wie weit dieser Ansatz gehen kann, demonstrierte Taalas Anfang 2026 mit dem HC1. Der bei TSMC in einem 6-nm-Prozess gefertigte ASIC integriert rund 53 Milliarden Transistoren und wurde speziell für die Ausführung von Metas Llama 3.1 8B entwickelt. Nach Herstellerangaben erreicht der Chip bei der Inferenz fast 17.000 Token pro Sekunde und Nutzer. Taalas gibt an, damit entsprechende Lösungen von Nvidia um den Faktor 74 und Systeme von Cerebras um das 8,5-Fache übertreffen zu können.

Die hohe Spezialisierung bringt allerdings erhebliche Einschränkungen mit sich. Der HC1 ist auf Llama 3.1 8B festgelegt und kann nicht einfach auf ein anderes Sprachmodell umgestellt werden. Angesichts der kurzen Entwicklungszyklen im KI-Markt ist dies relevant: Llama 3.1 erschien bereits Mitte 2024 und wurde inzwischen von neueren Modellgenerationen abgelöst. Einen gewissen Spielraum bietet Taalas allerdings bei der Konfiguration des Kontextfensters und bei Anpassungen über Low-Rank-Adapter.

Entscheidend für AMD dürfte daher weniger der HC1 selbst als vielmehr der von Taalas entwickelte Prozess zur Herstellung solcher spezialisierten Beschleuniger sein. Das Start-up arbeitet an einer möglichst weit automatisierten Entwicklung von KI-ASICs, mit der sich neue Modelle vergleichsweise schnell in Hardware überführen lassen sollen. Damit könnte der Nachteil einer frühzeitigen Festlegung auf ein bestimmtes Modell zumindest teilweise kompensiert werden. Nach Abschluss der Übernahme soll die Technologie in AMDs bestehendes KI-Portfolio einfließen.