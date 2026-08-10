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Investitionen in Höhe von mehreren hunderten Milliarden US-Dollar haben die beiden südkoreanischen Speicherhersteller Samsung und SK hynix angekündigt. Kurzfristig verkündet SK hynix (via ComputerBase) nun die Summe von umgerechnet 33 Milliarden Euro für die beiden Komplexe Yongin Y2 und Cheongju M17. Diese sollen mittel- und langfristig den Bedarf an DRAM und NAND decken. Im Hinblick auf die geplanten Gesamtinvestitionen sind die 33 Milliarden Euro nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Die Fab Yongin Y2 wird DRAM fertigen, der vermutlich zu einem großen Anteil in HBM verwendet werden wird. Die erste Fab (Yongin Y1) befindet sich aktuell im Bau und wird ab dem Frühjahr 2027 die Produktion aufnehmen. Der Bau von Yongin Y2 soll im Juli 2027 beginnen. Bereits zwei Jahre später soll der Bau des ersten Reinraumbereichs abgeschlossen sein, sodass die Produktion dann starten können soll.

Die finale Ausbauphase des "Yongin Semiconductor Cluster" sieht vier Fabriken vor, die gemeinsam auf eine Fläche von 4.160.000 m² kommen. Umgerechnet 366 Milliarden Euro sollen im Cluster investiert werden, welches bis 2045 fertiggestellt sein soll. Nun ist die Rede von 2033. Die aktuelle Nachfrage spült nicht nur Geld in die Kassen der Speicherhersteller, sondern sorgt auch für immer ambitioniertere Ausbaupläne.

Rund ein Drittel der 33 Milliarden Euro fließen in den Bau von Cheongju M17. Nach M11, M12 und M15 soll hier ein weiteres, riesiges NAND-Werk mit einer Fläche von 680.000 m² entstehen. Der Bau soll im Februar 2027 starten, ab Dezember 2028 sollen dann die ersten NAND-Chips vom Band rollen.