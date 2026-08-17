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OpenAI arbeitet derzeit an einem Rechenzentrumsprojekt in bislang ungekanntem Umfang. Im US-Bundesstaat Ohio soll ein Campus mit einer geplanten Gesamtleistung von 10 Gigawatt entstehen, dessen Kosten einschließlich der benötigten KI-Hardware auf mehr als 500 Milliarden US-Dollar geschätzt werden. Nach Berichten des Wall Street Journal verhandelt NVIDIA derzeit darüber, einen wesentlichen Teil der Finanzierung mit Garantien abzusichern.

Demnach könnte NVIDIA Bürgschaften im Umfang von rund 250 Milliarden US-Dollar übernehmen. Diese sollen vorwiegend die Finanzierung von Bau und Leasing des Rechenzentrums erleichtern und Investoren zusätzliche Sicherheit bieten. Hintergrund ist, dass OpenAI trotz seiner hohen Bewertung bislang keine Gewinne erwirtschaftet hat und deshalb nicht über eine Bonität verfügt, die den Zugang zu besonders günstigen Finanzierungsmodellen ermöglichen würde. Die Verhandlungen befinden sich nach übereinstimmenden Medienberichten allerdings noch in einem frühen Stadium und könnten auch ohne Einigung enden.

Neben der Finanzierung des Standorts soll NVIDIA zudem Gespräche über die Unterstützung künftiger Chipkäufe mit einem Volumen von bis zu 350 Milliarden US-Dollar führen. Bereits im vergangenen Jahr hatten beide Unternehmen ihre Zusammenarbeit beim Ausbau von KI-Infrastruktur intensiviert.

Der neue Campus wird dabei von SB Energy entwickelt, einer Tochtergesellschaft der SoftBank-Gruppe. Als Standort dient ein ehemaliges Gelände zur Urananreicherung, rund 80 km südlich von Columbus im Bundesstaat Ohio. Die erste Ausbaustufe soll bereits 2028 mit einer Leistung von etwa 800 Megawatt in Betrieb gehen. Langfristig ist dann eine Erweiterung auf insgesamt 10 Gigawatt vorgesehen.

Für OpenAI hätte das Projekt strategische Bedeutung. Das Unternehmen würde erstmals ein eigenes Rechenzentrum langfristig anmieten und sich damit stärker von Cloud-Anbietern wie Microsoft, Amazon und Oracle lösen. Gleichzeitig hat OpenAI seine erwarteten Ausgaben für Rechenkapazitäten bis 2030 auf rund 750 Milliarden US-Dollar erhöht. NVIDIA wiederum würde sich durch eine Beteiligung an der Finanzierung langfristig einen der größten Abnehmer seiner KI-Beschleuniger sichern.

Update: NVIDIA soll Absicherung auf 100 Milliarden reduzieren

Laut US-Techmedium The Information soll NVIDIA die Absicherung der Investitionen auf 100 Milliarden US-Dollar reduziert haben. NVIDIA plant zudem, das eigene Kreditrisiko bei dem Rechenzentrumsprojekt in Ohio auf maximal 25 % der Finanzierung zu begrenzen. Die zunächst vorgesehenen rund 100 Milliarden US-Dollar sollen die erste Ausbauphase finanzieren, die voraussichtlich etwa zwei Jahre dauern und rund die Hälfte des Gesamtprojekts umfassen soll. Eine zweite, ähnlich umfangreiche Ausbauphase ist im Anschluss vorgesehen.

Für das Gesamtprojekt werden Schätzungen zufolge Kosten von rund 500 Milliarden US-Dollar veranschlagt. Damit würde es zu den größten bislang geplanten Rechenzentrumsprojekten zählen.

NVIDIAs wachsende finanzielle Absicherungen für KI-Infrastrukturprojekte sorgen bei Anlegern zunehmend für Sorge und belasten die Aktie. Kritisch gesehen werden insbesondere die engen Verflechtungen zwischen der Finanzierung neuer Rechenzentren und dem Verkauf von KI-Beschleunigern, da solche zirkulären Finanzierungsmodelle das Risiko einer Überhitzung des KI-Marktes erhöhen könnten.