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Kurz nach US-Börsenschluss am Mittwochabend hat der US-Konzern hinter Google, YouTube und Co. seine neuesten Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2026 veröffentlicht. Demnach legten Umsatz und Gewinn deutlich zu, allerdings auch die Ausgaben und Investitionen.

Der größte Teil des Quartalsbudgets floss in die technische Infrastruktur für den KI-Ausbau. Alphabet-Finanzchefin Anat Ashkenazi bezifferte den Anteil der Server auf rund 60 %, während weitere 40 % auf Infrastrukturinvestitionen und demnach auf Rechenzentren und Netzwerktechnik entfielen. Alphabet nennt allerdings weder konkrete GPU- oder TPU-Stückzahlen noch die beteiligten Hersteller. Der Ausbau trifft auf eine Nachfrage, die Alphabet selbst als kapazitätsbeschränkt beschreibt. Das Unternehmen will deshalb zusätzlich auf externe Cloud-Anbieter zurückgreifen, um Kunden und interne Projekte mit Rechenleistung zu versorgen. Erst gestern hatte man passend dazu auch seine neuen KI-Modelle der Gemini-Familie ausgerollt.

Wie stark das Geschäft mit Infrastruktur bereits wächst, zeigt Google Cloud. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um 82 % auf 24,8 Milliarden US-Dollar. Das operative Ergebnis erhöhte sich von 2,8 auf 8,8 Milliarden US-Dollar. Zum Cloud-Segment gehören neben Plattform- und Infrastrukturangeboten TPU-Systeme, die Alphabet als Produkte an Unternehmenskunden verkauft. Deren Auftragsbestand kletterte auf 514 Milliarden US-Dollar. Die Bücher sind voll.

Der Suchmaschinendienst trägt weiterhin den Löwenanteil zum Google-Dienst-Umsatz bei, konnte mit einem Plus von 17 % im Jahresvergleich sogar ebenfalls deutlich wachsen. Mit "Subscriptions, Patforms & Devices" verdiente Google fast 13 Milliarden US-Dollar, mit YouTube Ads etwas mehr als 11 Milliarden US-Dollar, was bei Google inzwischen den dritten Platz bedeutet.

Alphabets Investitionen belasten gleichzeitig den Cashflow. So erwirtschaftete der Internetriese im zweiten Quartal 39,1 Milliarden US-Dollar aus dem operativen Geschäft, gab aber 44,9 Milliarden US-Dollar aus, wodurch sich der freie Cashflow um 5,9 Milliarden US-Dollar reduzierte. Der hohe Nettogewinn in Höhe von 112,1 Milliarden US-Dollar macht diese operative Entscheidung aber schnell wieder wett. Hier profitierte man vorwiegend von Aktienbeteiligungen. Der Nettogewinn legte um fast das Vierfache zu, während die Umsätze zweistellig um 24 % auf 119,8 Milliarden US-Dollar kletterten.

Für Alphabet-Verhältnisse zeigten sich die Anleger im nachbörslichen Handel verhalten, der Aktienkurs stagnierte.