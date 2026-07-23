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Bislang ist vorrangig NVIDIA einer der größten Profiteure des KI-Booms. Nun soll auch Konkurrent AMD einen größeren Teil des Kuchens abbekommen. Wie das Unternehmen am Mittwochabend bekannt gab, will man die Zusammenarbeit mit Anthropic erweitern und auf die nächste Generation von KI-Rechenzentren ausweiten – das verspricht man zumindest vollmundig in seiner Mitteilung. Demnach soll der Entwickler von Claude Opus, Mythos, Fable und Co. ab dem ersten Halbjahr 2027 bis zu zwei Gigawatt an AMD-Instinct-Beschleunigern in Helios-Rackscale-Systemen einsetzen. Die erste Ausbaustufe mit einem Gigawatt soll bereits in der ersten Hälfte des kommenden Jahres beginnen.

Im Mittelpunkt stehen AMDs Instinct MI455X aus der MI450-Serie. Anthropic will die Beschleuniger allerdings nicht einzeln kaufen, sondern als komplette Helios-Systeme mit AMDs EPYC-Prozessoren der Venice-Generation, Pensando-Netzwerkkomponenten und der ROCm-Software. Anthropic verwendet AMD zufolge bereits Instinct-MI355X-Beschleuniger. Das Referenzdesign der Plattform sieht 72 MI455X-GPUs vor. Jede GPU soll bis zu 432 GB HBM4 und eine Speicherbandbreite von bis zu 19,6 TB/s bieten. Für ein vollständiges Rack nennt AMD bis zu 31 TB HBM4 sowie bis zu 1,4 ExaFLOPS bei FP8-Berechnungen.

Bei zwei Gigawatt entspräche das einem Umfang von rund zwei Millionen Beschleunigern, wobei beide Unternehmen keinerlei Angaben über die genaue Stückzahl machen, genau wie über einen Kaufpreis. Es dürfte jedoch eine Investition in Milliardenhöhe sein. Im Gegenzug investiert AMD künftig bis zu fünf Milliarden US-Dollar als strategische Beteiligung in Anthropic. Zusätzlich sollen beide Unternehmen Claude zur Optimierung von Instinct-Workloads und zur Entwicklung von ROCm einsetzen. AMD will Claude wiederum in seinen Entwicklungs- und Produktteams verwenden.

Für Anthropic ist AMD ein weiterer Baustein einer bewusst gemischten Infrastruktur. Das Unternehmen hat zuvor mehrere Gigawatt an Google-TPU-Kapazität sowie bis zu fünf Gigawatt bei Amazon angekündigt und betreibt Claude außerdem auf NVIDIAs-GPUs. Anthropic begründet die Auswahl verschiedener Plattformen damit, dass sich unterschiedliche Workloads dem jeweils passenden Beschleuniger zuordnen lassen. Im nachbörslichen Handel kletterte die AMD-Aktie um über 5 % nach oben.