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Schwarz Digits hat seinen neuen Unternehmenscampus in Bad Friedrichshall bei Heilbronn offiziell in Betrieb genommen. Mit dem neuen Standort will die IT-Sparte der Schwarz Gruppe ihre Aktivitäten an einem zentralen Ort bündeln. Der erste Bauabschnitt umfasst dabei fünf Gebäude und bietet Arbeitsplätze für rund 3.500 Beschäftigte. Zum Campus selbst gehören neben Büroflächen auch ein Mitarbeiterrestaurant sowie eine betriebseigene Kindertagesstätte.

Mit dem neuen Hauptsitz möchte Schwarz Digits vor allem seine langfristigen Pläne im Cloud-Geschäft unterstreichen. Das Unternehmen will sich als europäischer Cloud-Anbieter etablieren und eine Alternative zu den großen internationalen Hyperscalern wie Amazon Web Services (AWS), Google Cloud und Microsoft Azure kultivieren.

Parallel dazu baut das Unternehmen seine Infrastruktur auch weiter aus. So entsteht das bisher größte Rechenzentrum des Konzerns derzeit in Lübbenau in Brandenburg. Die Investitionssumme soll sich nach Abschluss des Projekts auf rund elf Milliarden Euro belaufen. Der Standort wurde dabei bewusst außerhalb Süddeutschlands gewählt, um die Ausfallsicherheit der Infrastruktur durch eine geografische Trennung der Rechenzentren zu erhöhen.

Auch am Campus in Bad Friedrichshall wird weiterhin gebaut. So verzögert sich etwa die Fertigstellung des neuen Stadtbahnhaltepunkts Bad Friedrichshall Süd, der den Standort künftig besser an den öffentlichen Nahverkehr anbinden soll. Nach Angaben der DB InfraGO verschiebt sich die Inbetriebnahme auf das Jahr 2027. Als Gründe werden unter anderem zusätzliche Arbeiten an der Signaltechnik sowie Engpässe bei Bauunternehmen genannt. Mit weiteren Ausbaustufen soll der Campus dann künftig aber Platz für mehr als 5.000 Mitarbeiter bieten.

Während Schwarz Digits seine Infrastruktur ausbaut, stehen andere größere europäische Rechenzentrumsprojekte indes vor Planungsproblemen. Nach Informationen des Handelsblatts ist eine geplante Bewerbung von StackIT, SAP und der Deutschen Telekom für den Aufbau sogenannter AI Gigafactories vorerst pausiert. Hintergrund ist demnach eine mögliche Neuausrichtung der Europäischen Union, die statt weniger sehr großer Rechenzentren künftig wohl mehrere kleinere Standorte fördern möchte.