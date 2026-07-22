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Der Strombedarf von Rechenzentren in den USA dürfte in den kommenden Jahren deutlich zunehmen. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Analyse des Marktforschungsunternehmens BloombergNEF. Demnach entfallen derzeit rund 5,9 % des gesamten Stromverbrauchs auf Rechenzentren. Bis 2030 soll dieser Anteil auf zwölf Prozent steigen und 2035 bereits ein Fünftel des gesamten Stromverbrauchs des Landes ausmachen.

Vor allem der rasante Ausbau im Bereich der Künstlichen Intelligenz treibt diese Entwicklung voran. Für das Training und den Betrieb großer KI-Modelle werden immer leistungsfähigere Serverfarmen benötigt, wodurch der Energiebedarf der Branche kontinuierlich wächst. BloombergNEF beziffert den Strombedarf amerikanischer Rechenzentren für das Jahr 2035 inzwischen auf über 194 GW.

Die neue Prognose fällt dabei noch deutlich höher aus als frühere Schätzungen. Ende 2025 ging BloombergNEF für denselben Zeitraum noch von 106 GW aus. Damit wurde die Erwartung innerhalb nur weniger Monate erheblich nach oben korrigiert. Nach Einschätzung der Analysten spiegelt dies aber die deutlich gestiegene Nachfrage nach KI-Infrastruktur wider.

Der Ausbau großer Rechenzentren schreitet dabei mit hohem Tempo voran. In den USA investieren Unternehmen und Finanzpartner Milliardenbeträge in zahlreiche neue Standorte. Auch andere Länder verfolgen ambitionierte Ausbaupläne. Dabei ist der hohe Energiebedarf in einzelnen Regionen bereits heute sichtbar. In Irland entfallen nach Angaben der Studie bereits rund 23 % des landesweiten Stromverbrauchs auf Rechenzentren. Ähnliche Größenordnungen erwarten die Analysten künftig auch für US-Bundesstaaten wie Virginia und Texas, in denen sich besonders viele Rechenzentren befinden.

Mit dem steigenden Strombedarf wachsen aber zugleich auch die Herausforderungen für die Energieversorgung. Nach Einschätzung der Studienautoren stößt das Stromnetz in einigen Regionen bereits heute an seine Grenzen. Deshalb verlangen manche Behörden inzwischen Nachweise über eine gesicherte Stromversorgung oder den Einsatz eigener Energieerzeugungsanlagen. In New York gilt für große neue Rechenzentren sogar vorübergehend ein einjähriger Genehmigungsstopp.