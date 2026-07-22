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Samsung erwägt derzeit, sich mit einer milliardenschweren Investition am französischen KI-Unternehmen Mistral zu beteiligen. Laut einem Bericht der Financial Times (Paywall) prüft der südkoreanische Technologiekonzern, sich der kommenden Finanzierungsrunde anzuschließen und dabei bis zu eine Milliarde Euro zu investieren. Weder Samsung noch Mistral haben sich bislang allerdings zu den Spekulationen geäußert.

Sollte die Beteiligung zustande kommen, würde Mistral dem Bericht zufolge mit rund 20 Milliarden Euro bewertet werden. Damit hätte das erst 2023 gegründete Unternehmen seinen Unternehmenswert innerhalb eines Jahres erneut signifikant gesteigert. Beim Einstieg des niederländischen Halbleiterzulieferers ASML im vergangenen Jahr lag die Bewertung noch bei etwa zwölf Milliarden Euro.

Mistral hat sich dabei in kurzer Zeit zu einem der wichtigsten europäischen Entwickler großer Sprachmodelle entwickelt. Das Unternehmen profitiert derzeit von der wachsenden Nachfrage nach KI-Lösungen, die außerhalb der USA und Chinas entwickelt werden. Insbesondere europäische Unternehmen und Behörden suchen zunehmend nach Anbietern, die Datenschutzanforderungen und regulatorische Vorgaben innerhalb Europas berücksichtigen. Zu den Kunden des Start-ups zählt unter anderem auch das französische Militär.

Erst vor wenigen Tagen hatte Mistral zudem eine umfassende Kooperation mit Microsoft bekannt gegeben. Im Rahmen der Zusammenarbeit wollen beide Unternehmen ihre KI-Infrastruktur ausbauen. Künftig sollen Microsoft-Kunden die Möglichkeit erhalten, eigene KI-Anwendungen auf der Infrastruktur von Mistral zu entwickeln und zu betreiben. Die Partnerschaft unterstreicht dabei den internationalen Expansionsanspruch des französischen Unternehmens.

Für Samsung wäre ein Einstieg mehr als eine reine Finanzinvestition. Der Konzern gehört zu den weltweit größten Herstellern von Speicherchips und profitiert bereits heute von der steigenden Nachfrage nach Hardware für Künstliche Intelligenz. Eine Beteiligung an einem führenden KI-Modellentwickler könnte die Position des Unternehmens entlang der gesamten Wertschöpfungskette weiter stärken und die Zusammenarbeit zwischen Chipentwicklung und KI-Software intensivieren.