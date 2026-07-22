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Beim niederländischen Anlagenbauer ASML läuft es. Während die weltweite Nachfrage nach EUV-Lithografiesystemen ungebrochen scheint, sind die Auftragsbücher voll und die Bilanzzahlen eindrucksvoll. So meldete das Unternehmen im zweiten Quartal 2026 einen Umsatz in Höhe von 9,3 Milliarden Euro und wies einen Nettogewinn von fast 2,9 Milliarden Euro aus. Für das Gesamtjahr konnte man sogar die Absatzprognose von 43 auf 45 Milliarden Euro anheben. Die hohe Nachfrage kommt vordergründig aus dem Ausbau der Speicherfertigung, die durch KI-Beschleuniger und HBM-Speicher angetrieben wird. Angesichts der guten Zahlen und der wertbasierten Preisstrategie von ASML sieht Finanzvorstand Roger Dassen einen größeren Spielraum für höhere Preise – sehr zum Misstrauen von TSMC, dem aktuell größten Abnehmer. Das geht nun aus einem Bericht von The Information hervor.

Eine neue Preisliste oder einen festen Aufschlag hat ASML dabei bislang allerdings noch nicht genannt. Auch die betroffenen Produktlinien bleiben offen. The Information berichtet lediglich über Gespräche zu EUV- und DUV-Anlagen, wobei vorrangig die Low-NA-EUV-Systeme im Mittelpunkt der Verhandlungen stehen sollen. Belegt ist lediglich, dass ASML seine starke Marktposition für bessere Preise nutzen will, denn die Position des Unternehmens ist ungewöhnlich komfortabel. Steigende Umsätze und Gewinne verschaffen dem Quasi-Monopolisten mehr Preismacht.

Gleichzeitig sind die verfügbaren Anlagen auf Jahre hinaus knapp, die Auftragsbücher sind für die nächsten Jahre komplett voll. ASML plant 2027 rund 30 % mehr Low-NA-EUV-Systeme auszuliefern als 2026. Für dieses Jahr rechnet der Konzern mit etwa 65 Anlagen. Ein erheblicher Teil der Kapazität für 2027 ist bereits durch Aufträge abgedeckt, für 2028 liegen ebenfalls zahlreiche Bestellungen vor. Wegen der langen Lieferzeiten würden neue Preise zudem nicht sofort alle Anlagen betreffen, sondern vor allem neu vereinbarte Lieferungen ab Ende 2028.

TSMC könnte die Preisforderung dann zwar zurückweisen, den Anlagenbauer aber nicht kurzfristig ersetzen. Der Auftragsfertiger hat sein Investitionsbudget für 2026 auf 60 bis 64 Milliarden US-Dollar angehoben. 70 bis 80 % davon sollen in fortgeschrittene Fertigungsprozesse fließen. Im zweiten Quartal entfielen bereits 77 % der Wafer-Umsätze auf 7-nm-Technik und modernere Verfahren. Der Umsatz mit 2-nm-Chips machte 3 % aus, während 3-nm- und 5-nm-Chips zusammen 63 % erreichten. Die möglichen Mehrkosten lassen sich nur grob abschätzen. Branchenberichte verorten aktuelle Low-NA-EUV-Anlagen bei mindestens rund 170 Millionen Euro. Frühere Generationen wurden mit etwa 100 bis 120 Millionen Euro in Verbindung gebracht.

Ein angenommener Aufschlag von 10 % auf 100 Anlagen dieser Preisklasse würde knapp 1,7 Milliarden Euro ausmachen. Eine erhebliche Kostensteigerung für TSMC.