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Aus einem vermeintlichen Sicherheitstest ist ein echter Angriff geworden. Wie OpenAI am Dienstag bekannt gab, habe man den Angriff auf die KI-Plattform Hugging Face eigenen Sicherheitstests zugerechnet, in denen mehrere KI-Modelle autonom ausgeführt wurden und schließlich ihr eigenes Unwesen trieben. Beteiligt waren laut dem Unternehmen GPT-5.6 Sol und ein noch unveröffentlichtes, leistungsfähigeres Modell. Die Modelle sollten im ExploitGym-Benchmark ihre Fähigkeiten bei der Ausnutzung von Schwachstellen zeigen. Statt sich auf die isolierte Testumgebung zu beschränken, verschafften sie sich laut OpenAI Zugang zum offenen Internet und griffen anschließend auf die Produktionsinfrastruktur von Hugging Face zu.

OpenAI beschreibt den Test als eine eigentlich isolierte Umgebung. Der einzige vorgesehene Netzwerkpfad führte über einen intern betriebenen Proxy. Die Modelle identifizierten und nutzten in diesem eine bislang unbekannte Schwachstelle, die OpenAI inzwischen an den Anbieter gemeldet hat. Anschließend gingen die Modelle laut OpenAI selbstständig davon aus, dass Hugging Face Modelle, Datensätze und Lösungen für ExploitGym vorhält. Um an diese Informationen zu gelangen, kombinierten sie gestohlene Zugangsdaten mit weiteren Zero-Day-Lücken und erhielten schließlich Zugriff auf die Hugging-Face-Systeme.

OpenAI und Hugging Face erkannten die ungewöhnliche Aktivität und stoppten sie. Die gemeinsame forensische Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen. Hugging Face hatte den Vorfall bereits in der vergangenen Woche gemeldet, den Angreifer zunächst jedoch nicht offengelegt.

Hugging Face fand nach eigenen Angaben keine Hinweise auf manipulierte öffentliche Modelle oder Datensätze. Für die Analyse von mehr als 17.000 protokollierten Ereignissen setzte das Unternehmen eigene LLM-Agenten ein, um diese zu prüfen. ExploitGym umfasst 898 reale Schwachstellen. Der Benchmark prüft, ob ein Agent aus einer bekannten Schwachstelle einen funktionierenden Exploit mit Codeausführung entwickeln kann. Laut der Benchmarklisten löste GPT-5.5 in der stärksten Konfiguration 120 Aufgaben, die Preview von Claude Mythos sogar 157.

Der Vorfall beweist, welche schwerwiegenden Auswirkungen die immer leistungsfähiger werdenden KI-Modelle auf die allgemeine Software-Sicherheit haben können – wohl ein Grund, weshalb die US-Politik einzelnen Anbietern höhere Sicherheitsauflagen auferlegt hat.