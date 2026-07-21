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OpenAI hat laut einem Bericht des Handelsblatts (Paywall) im vergangenen Jahr wohl den Bau eines leistungsstarken KI-Rechenzentrums in Deutschland geprüft und dazu Gespräche mit hochrangigen Vertretern der Bundesregierung geführt. Demnach traf sich OpenAI-Chef Sam Altman unter anderem sogar mit Bundeskanzler Friedrich Merz sowie in separaten Terminen mit Vizekanzler Lars Klingbeil und Digitalminister Karsten Wildberger.

Geplant gewesen sei ein Rechenzentrum mit einer Leistung von bis zu einem Gigawatt. Eine Anlage dieser Größenordnung hätte dabei die Kapazität aller derzeitigen KI-Rechenzentren in Deutschland übertroffen und zu den leistungsstärksten Einrichtungen ihrer Art in Europa gezählt. Innerhalb der Bundesregierung wurde das Vorhaben dem Bericht zufolge als Möglichkeit gesehen, den Standort Deutschland für den Ausbau von KI-Infrastruktur stärker zu positionieren.

Bei der Standortwahl spielte offenbar vorwiegend die Energieversorgung eine entscheidende Rolle. Nach Informationen aus Regierungskreisen bevorzugte OpenAI wohl einen Standort nahe der französischen Grenze, um auf den dort verfügbaren und vermeintlich günstigen Atomstrom zugreifen zu können. Die Strompreise in Deutschland sind vordergründig für energieintensive Rechenzentren inzwischen ein entscheidender Kostenfaktor.

Das Thema war insbesondere deshalb politisch sensibel, weil Deutschland seine letzten Kernkraftwerke bereits 2023 abgeschaltet hat. An dieser Entscheidung hält auch die Bundesregierung fest. Ein Rechenzentrum, dessen Wirtschaftlichkeit eng mit dem Bezug französischen Stroms verknüpft wäre, hätte daher auch zwangsläufig energiepolitische Fragen aufgeworfen.

Wie das Handelsblatt weiter berichtet, verliefen die Gespräche nach den ersten Treffen allerdings ohne konkrete technische Planungen. Nach Einschätzung mehrerer Insider fehlten wohl maßgebliche Details, die für ein Infrastrukturprojekt dieser Größenordnung üblicherweise erforderlich wären. In Teilen der Bundesregierung entstand deshalb der Eindruck, OpenAI habe nur das Interesse und die Rahmenbedingungen in Deutschland ausloten wollen, ohne sich bereits auf einen Standort festzulegen.

Neben den vergleichsweise hohen Energiekosten zählen zu den Herausforderungen für Investoren in Deutschland aber auch die regulatorischen Vorgaben für Rechenzentren. Deutschland verlangt unter anderem die Nutzung der entstehenden Abwärme und schreibt ab 2027 auch den Betrieb neuer Rechenzentren mit grünem Strom vor. Zwar hat die Bundesregierung im Juni einzelne Regelungen gelockert und plant, Kommunen stärker an den Steuereinnahmen solcher Anlagen zu beteiligen, ob das von OpenAI diskutierte Projekt aber zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufgegriffen wird, ist derzeit vollkommen offen.