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Am vergangenen Wochenende endete die Fußball-Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. In insgesamt 104 Spielen traten erstmals 48 Mannschaften gegeneinander an – am Ende setzte sich Spanien gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien in einem eher highlightlosen Finalspiel durch. Viel spektakulärer war da die Partie um Platz drei, die England mit einem fulminanten 6:4-Sieg gegen Frankreich für sich entscheiden konnte. Für die deutsche Mannschaft endete das Turnier bereits nach dem Sechzehntelfinale gegen Paraguay frühzeitig. Lenovo begleitete die FIFA als einer der Hauptsponsoren auf technischer Seite durch das Turnier und baute unter anderem eine eigene KI für die Teams oder wertete den VAR durch digitale 3D-Modelle auf.

Wenige Stunden vor dem WM-Finale wurde am Sonntag die Rechtevergabe für das kommende Turnier bekannt gegeben. Demnach konnte sich die Deutsche Telekom das vollständige Rechtepaket für die 24. Fußball-Weltmeisterschaft in vier Jahren sichern. Nach Mitteilung des Konzerns sollen alle 104 Spiele des Turniers bei MagentaTV zu sehen sein. Die WM 2030 findet vom 8. Juni bis zum 21. Juli 2030 mit 48 Mannschaften statt. Als Gastgeber sind Spanien, Portugal, Marokko, Uruguay, Paraguay und Argentinien vorgesehen, womit das Turnier über drei Kontinente verteilt ausgetragen wird.

Für die WM 2026 hatte MagentaTV ebenfalls die Rechte an allen Spielen. Davon liefen 44 Begegnungen exklusiv auf der Telekom-Plattform, während 60 Partien nach einer Vereinbarung mit ARD und ZDF zusätzlich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen waren. Bei der technischen Umsetzung nannte die Telekom unter anderem UHD-Bildqualität, Dolby Atmos, drei parallele WM-Kanäle und Multiscreen-Unterstützung. Ob diese Funktionen auch 2030 angeboten werden, ist nicht bekannt.

ARD und ZDF waren ebenfalls an den Rechten für 2030 interessiert. Eine Sublizenz wie für die WM 2026 ist bislang nicht vereinbart, jedoch sehr wahrscheinlich, womit auch die öffentlich-rechtlichen Sender wieder einen Teil der Spiele eigenständig ausstrahlen dürften. Der Medienstaatsvertrag sieht vor, dass die Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale frei empfangbar bleiben. Möglich wären eine Sublizenz oder eine kostenlose Ausstrahlung auf der eigenen Plattform. Wie das 2030 konkret aussieht, ist offen.

Für die EURO 2028 besteht dagegen bereits ein Modell, bei dem MagentaTV alle 51 Spiele zeigt und 17 davon exklusiv vermarktet. Mit mehr als 200 Millionen Zuschauern erreicht das Turnier so viele Menschen wie kein Sportereignis zuvor auf der TV-Plattform der Telekom.