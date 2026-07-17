Werbung

Wie bereits im Mai vermutet, hat das Bayerische Oberste Landesgericht am Freitag die Verbandsklage der Verbraucherzentrale Sachsen gegen die Einführung von Werbung bei Amazon Prime Video abgewiesen. Das Urteil vom 17. Juli ist jedoch noch nicht rechtskräftig. Das Gericht lässt die Revision zum Bundesgerichtshof zu, die Verbraucherzentrale beabsichtigt, den Rechtsstreit tatsächlich weiterzuführen.

Im Verfahren mit dem Aktenzeichen 102 VKl 1/24 e ging es um die im Februar 2024 gestarteten Werbeunterbrechungen bei Prime Video. Amazon hatte seine Kunden zuvor per E-Mail über die Änderung informiert. Wer Filme und Serien weiterhin ohne zusätzliche Werbespots sehen wollte, musste für 2,99 Euro pro Monat ein zusätzliches Abo abschließen. In das Klageregister hatten sich bis Ende der Eintragungsfrist mehr als 330.000 Prime-Kunden eingetragen.

Nach Auffassung des Gerichts enthielten die Vertragsbedingungen keine Zusage, dass Prime Video werbefrei angeboten werde. Außerdem habe die Verbraucherzentrale nicht belegen können, dass Amazon den Streamingdienst als werbefrei vermarktet habe. Aus der Einführung der Werbeunterbrechungen ergebe sich deshalb kein Anspruch auf Schadensersatz. Für Kunden mit gebuchter Werbefrei-Option sah das Gericht ein zusätzliches Problem: Ihre Ansprüche seien nicht gleichartig zu denen der Kunden ohne Zusatzvereinbarung. Eine Abhilfeklage könne diese unterschiedlichen Gruppen daher nicht gemeinsam erfassen. Das Gericht wies die Klage deshalb auch insoweit ab, unabhängig davon, ob Betroffene die 2,99 Euro monatlich bezahlt hatten.

Die Verbraucherzentrale Sachsen kritisierte die Entscheidung und kündigte die Revision zum Bundesgerichtshof an. Nach ihrer Auffassung ziele das Urteil zu stark auf den Wortlaut der Vertragsbedingungen ab und berücksichtige die Erwartungen von Kunden an ein laufendes Streaming-Abo nicht ausreichend. Der Bundesgerichtshof soll damit sowohl die nachträgliche Änderung digitaler Verträge als auch die Anforderungen an Verbandsklagen klären.

Der Fall steht neben einem noch nicht rechtskräftigen Urteil des Landgerichts München I. Die 33. Zivilkammer hatte im Dezember 2025 in einem separaten Verfahren des Verbraucherzentrale Bundesverbands entschieden, dass Amazon die Werbeeinführung gegenüber Bestandskunden nicht einseitig durchsetzen durfte. Amazon ist dagegen in Berufung gegangen. Beide Verfahren betreffen damit dieselbe Änderung bei Prime Video, verfolgen jedoch unterschiedliche rechtliche Ansprüche.