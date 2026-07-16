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Amazon Leo soll ausgerechnet in Südafrika, der Heimat von Elon Musk, vor dessen Starlink für Privathaushalte starten. Amazon hat hierfür eine Vereinbarung mit dem lokalen Anbieter Herotel geschlossen, der den Satellitendienst ab 2027 unter der neuen Marke evry vermarkten wird. Starlink ist in Südafrika weiterhin nicht verfügbar und auch einen Termin für den einen möglichen Markteintritt hat SpaceX nie in Aussicht gestellt. Der Grund: Ausländischen Unternehmen schreibt das Land vor, mindestens 30 % ihrer Anteile an benachteiligte Gruppen abzutreten. SpaceX hat das bislang abgelehnt, Amazon geht den Weg über die Partnerschaft und setzt auf einen bereits etablierten Vertriebspartner.

Herotel soll Leo an Haushalte und kleine Unternehmen verkaufen, die außerhalb von Glasfaser- und Festfunknetzen liegen. Der Anbieter zählt nach eigenen Angaben mehr als 350.000 aktive Kunden in über 550 Orten und betreibt 120 lokale Niederlassungen. Das Vertriebsnetz soll evry zudem für die Installation, den Kundendienst und den Betrieb vor Ort nutzen. Amazon bezeichnet die Vereinbarung als erste Leo-Kooperation dieser Art in Afrika. Amazon will das Angebot von evry damit vor allem ländlichen Regionen und kleineren Unternehmen zur Verfügung stellen, bei denen ein klassischer Anschluss zu teuer oder schlichtweg nicht vorhanden ist. Der Dienst soll über kompakte Leo-Antennen laufen.

Amazons Blue Origin hat mehr als 390 Satelliten im Orbit und will den Dienst in ausgewählten Regionen noch 2026 erstmals aktivieren. Die Vermarktung in Südafrika ist allerdings erst für 2027 vorgesehen, Preise, Tarife und Angaben zu verfügbaren Datenraten gibt es daher bislang nicht. Mittelfristig soll die Zahl der Satelliten auf rund 5.280 in einem erdnahen Orbit steigen. Hinzu kommen 128 weitere Satelliten in einem mittleren Erdorbit, die als eine Art Backbone für die niedrig kreisenden Satelliten dienen sollen, aber auch in direkter Verbindung mit Endpunkten auf der Erdoberfläche stehen. Über den Ausbau des Netzwerkes in der Umlaufbahn hatten wir bereits zu Beginn des Jahres ausführlich berichtet.