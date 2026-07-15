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Die Europäische Kommission hat staatliche Fördermittel für vier neue Halbleiterprojekte in Deutschland genehmigt. Insgesamt können Bund und Länder damit bis zu 659 Millionen Euro bereitstellen, um den Ausbau der heimischen Chipindustrie zu unterstützen. Mit den Investitionen soll vor allem die europäische Halbleiterproduktion gestärkt und die Abhängigkeit von außereuropäischen Lieferketten verringert werden.

Die genehmigten Projekte entstehen in Baesweiler, Itzehoe, Weilburg und München. Gefördert werden Anlagen der Unternehmen Element 3-5 GmbH, Vishay Siliconix Itzehoe GmbH, KLA-Tencor MIE GmbH und KETEK GmbH. Die Maßnahmen sind dabei Teil der europäischen Halbleiterstrategie, die im Rahmen des EU Chips Act umgesetzt wird.

Den größten Förderbetrag erhält Element 3-5 SiGnature. Das Unternehmen bekommt allein 353 Millionen Euro für den Aufbau einer Fertigungsanlage in Baesweiler, in der Epiwafer aus Siliziumkarbid produziert werden. Dieses Material spielt insbesondere bei leistungsfähigen Halbleitern für Anwendungen in der Elektromobilität und der Energietechnik eine wichtige Rolle.

Weitere 214 Millionen Euro fließen an Vishay Siliconix in Itzehoe. Dort soll die Produktion von Leistungs-MOSFETs aus Silizium ausgebaut werden. Die Bauteile kommen in erster Linie in Fahrzeugen sowie weiteren Leistungselektronik-Anwendungen zum Einsatz.

KLA erhält 74,4 Millionen Euro für eine Anlage in Weilburg. Dort werden Systeme zur optischen Vermessung und Qualitätskontrolle von Halbleitern gefertigt, die bei der Prozessüberwachung in modernen Chipfabriken eingesetzt werden. Die KETEK GmbH in München wird mit 17,9 Millionen Euro unterstützt. Das Unternehmen produziert unter anderem Siliziumdriftdetektoren und spezielle Graphen-basierte Strahlungseintrittsfenster, die unter anderem in industriellen Sortier- und Recyclingsystemen Verwendung finden.

Nach Angaben der EU-Kommission leisten die vier deutschen Projekte einen wichtigen Beitrag zur europäischen Halbleiter-Wertschöpfungskette und stärken langfristig die Versorgungssicherheit. Gleichzeitig seien die staatlichen Beihilfen gerechtfertigt, da sie Investitionen ermöglichen, die ohne öffentliche Unterstützung möglicherweise außerhalb der Europäischen Union oder gar nicht realisiert worden wären. Die Kommission sieht dadurch zudem keine erheblichen Wettbewerbsverzerrungen innerhalb des europäischen Binnenmarkts.