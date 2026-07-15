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In Frankreich kommt es erstmals zu einem Gerichtsverfahren wegen des Verdachts auf geplante Obsoleszenz bei Druckern. Der Verbraucherschutzverein HOP (Halte à l'Obsolescence Programmée) wirft Epson vor, die Lebensdauer seiner Geräte künstlich zu verkürzen. Grundlage des Verfahrens ist das sogenannte Hamon-Gesetz, das geplante Obsoleszenz unter Strafe stellt und in dieser Form weltweit bislang einzigartig ist.

Die Strafanzeige gegen Epson wurde dabei bereits 2017 eingereicht. Nach achtjährigen Ermittlungen der französischen Anti-Betrugs-Behörde wurde nun erstmals eine Klage zugelassen. Die erste Gerichtsanhörung fand bereits Anfang Juli statt. Das Verfahren könnte weitreichende Auswirkungen auf die gesamte Druckerbranche haben.

Im Mittelpunkt der Vorwürfe stehen zwei technische Funktionen der Drucker. Zum einen geht es um die Anzeige des Tintenfüllstands. Nach Auffassung der Kläger melden einige Epson-Modelle Tintenpatronen als leer, obwohl sich noch Resttinte darin befindet. Bei älteren Geräten erfolgt die Berechnung des Füllstands nicht speziell über Sensoren, sondern anhand von Schätzungen, was nach Ansicht der Verbraucherschützer zu einem vorzeitigen Austausch der Patronen führen kann.

Der zweite Streitpunkt betrifft den sogenannten Resttintenfilz. Dieses Bauteil sammelt überschüssige Tinte, die bei automatischen Reinigungsprozessen anfällt. Sobald das System eine vermeintliche Sättigung erkennt, verweigert der Drucker den weiteren Betrieb. HOP vertritt die Auffassung, dass die Filze in vielen Fällen noch deutlich mehr Tinte aufnehmen könnten. Gleichzeitig weisen Experten darauf hin, dass eine tatsächliche Überfüllung dazu führen kann, dass Tinte aus dem Gerät austritt und Schäden verursacht.

Epson weist die Vorwürfe indes zurück und erklärt, dass die Anschuldigungen den Grundsätzen des Unternehmens widersprächen. Das Verfahren soll klären, ob die technischen Beschränkungen tatsächlich aus Sicherheits- und Wartungsgründen notwendig sind oder ob sie die Nutzungsdauer der Geräte künstlich verkürzen.

Im Falle einer Verurteilung drohen den Verantwortlichen empfindliche Konsequenzen. Das französische Gesetz sieht Freiheitsstrafen von bis zu zwei Jahren sowie Geldstrafen von mindestens 300.000 Euro oder bis zu fünf Prozent des Jahresumsatzes vor. Das Urteil könnte über den konkreten Fall hinaus Signalwirkung entfalten und künftig Einfluss auf die Entwicklung und Regulierung von Druckerhardware haben.