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Gerüchte gab es schon vor einer Weile, nun wird es offenbar konkreter: Stripe und der Finanzinvestor Advent International wollen den Zahlungsdienstleister PayPal übernehmen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters haben beide Unternehmen bereits Anfang Juli 2026 ein gemeinsames Übernahmeangebot vorgelegt. Demnach bieten sie 60,50 US-Dollar je PayPal-Aktie, was einem Gesamtwert von mehr als 53 Milliarden US-Dollar entspricht. Das Angebot liegt dabei rund 28 % über dem Schlusskurs der PayPal-Aktie vom 14. Juli 2026.

Zur Finanzierung sollen auch bereits Zusagen von Banken in Höhe von rund 50 Milliarden US-Dollar vorliegen. Im Falle eines erfolgreichen Abschlusses würden Stripe und Advent PayPal zu gleichen Teilen besitzen. Bereits im Februar 2026 waren Berichte aufgekommen, wonach Stripe an einer Übernahme von PayPal interessiert sei. Damals war jedoch noch keine Beteiligung von Advent bekannt. Reuters zufolge sollen die ersten konkreten Gespräche mit PayPal Anfang April aufgenommen worden sein.

Bislang soll PayPal nicht auf das Angebot reagiert haben. Mit der Angelegenheit vertrauten Quellen zufolge wollen Stripe und Advent in den kommenden Wochen aber den Dialog mit dem Unternehmen fortsetzen. Weder PayPal noch Stripe oder Advent kommentierten allerdings Anfragen diesbezüglich.

Mit einer erfolgreichen Übernahme würde Stripe sein Geschäft deutlich ausweiten. Das Unternehmen ist vor allem auf Zahlungsabwicklungen für Unternehmen spezialisiert und stellt seine Dienste unter anderem Onlinehändlern und Plattformen zur Verfügung. Zu den Kunden zählen etwa Amazon, Airbnb, Booking.com, Google und Zoom. PayPal hingegen ist vor allem im Endkundengeschäft stark vertreten und verfügt über eine weltweit etablierte Nutzerbasis.

Advent International zählt hingegen zu den größten Private-Equity-Gesellschaften und investiert branchenübergreifend in Unternehmen. Gemeinsam mit Stripe könnte der Finanzinvestor die Position von PayPal im internationalen Zahlungsverkehr weiterentwickeln. Ob es tatsächlich zu einer Einigung kommt, bleibt zum gegenwärtigen Zeitpunkt allerdings offen.